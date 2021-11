Black Week, Black Friday, Cyber Monday - alle reden nur von Prozenten und sparen. Doch sind wir mal ehrlich: Die Preise werden zuvor derart angepasst, dass wir eigentlich kaum was sparen, wenn es an einem Tag/ in einer Woche Prozente gibt. Das ist uns natürlich bewusst und doch warten wir für viele Anschaffungen sehnsüchtig auf die Rabattschlacht im November.

Du weißt nicht über was du schreiben sollst, um von den Rabatten zu profitieren?

Lese hier den ganzen Artikel: https://klicklac.de/aktuelles/nicht-nur-sparen-sondern-selbst-geld-verdienen-black-week-bei-klicklac/ Bei KlicKlac handhaben wir das anders: Wir versprechen, dass die Preise das ganze Jahr über gleich bleiben! - Wenn es also Prozente gibt, dann nur um Euch glücklich zu machen!Aber bei KlicKlac könnt Ihr in der Black Week nicht nur sparen, sondern selbst auf die Seite der Anbieter wechseln!Mit wenigen Klicks habt ihr die Chance selbst von den Rabatten zu profitieren und noch mehr zu verkaufen wie das ganze Jahr über.Die Black Week ist eine einmalige Chance an alle in die Welt von KlicKlac einzusteigen und sich selbst als Ratgeberautor zu versuchen.Wir sind überzeugt davon, dass Deinen Rat jemand da draußen dringend sucht - ihn aber nicht findet, weil du ihn noch nicht veröffentlicht hast!Helfe anderen, profitiere von dem Austausch und verdiene an den Rabatten in der Black Week!Ganz einfach: Über all das, was dich interessiert. All das Wissen, welches verloren geht, wenn du einmal nicht mehr bist. All die Erfahrungen, die du gemacht hast.Um ein paar Inspirationen zu nennen:Was sind Deine Erfahrungen mit dem Rückschnitt von Rosen?Wie stehst Du zu der Impf-Diskussion?Wie handhabt Ihr in eurer Beziehung die gemeinsamen Finanzen?Wie reagierst Du/sollte man reagieren, wenn das eigene Kind sich outet?Was sind Deine liebsten Rezepte von Oma?Es braucht nicht nur Expertenwissen, um anderen Wissen zu vermitteln. Es braucht Dein Wissen.Werde jetzt Teil von KlicKlac!Du möchtest direkt loslegen?Die Anmeldung ist kostenlos und völlig unkompliziert.Melde dich direkt an und werde reich!Reich an Erfahrung.Reich an Wissen.Reich an Geld.