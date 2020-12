NEUERSCHEINUNGEN im November 2020, indayi edition



Es geht also doch! Wenn Hoffnungen sich erfüllen.

– Lina Emanuel

„Durch Dantses Coaching habe ich gelernt, dass es sich lohnt zu kämpfen, dass es sich lohnt, sich Mühe zu geben, dass es sich lohnt, nicht nachzugeben, dass es sich lohnt, für seine Träume und Ziele zu arbeiten.“Lina Emanuel lässt den Leser in „Es geht also doch! – Wenn Hoffnungen sich erfüllen, Leben ist so viel mehr als das, was wir sehen“ an sehr persönlichen und intimen Momenten teilhaben, indem sie ihr „altes Leben“ vor dem Coaching schonungslos und ehrlich beschreibt. Dabei geht sie bis in ihre Kindheit und Jugend zurück und beschreibt, wie man bereits in diesen Phasen „manipuliert“ wird und fremde Denkweisen übernimmt, ohne es zu merken. Erst durch ihre Begegnung mit Dantse Dantse, Schriftsteller, Autor und Coach, gelingt es ihr, sich aus alten, krankmachenden Verhaltensmustern zu befreien und am Ende ein glückliches, selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben zu führen.Leere, Einsamkeit, Orientierungslosigkeit und Überforderung, Schnelllebigkeit, Konsum und Hast prägten das damalige Leben von Lina Emanuel. Als 38-jährige, alleinerziehende und berufstätige Mutter von 2 Söhnen und einer Tochter kam sie oft an ihre Grenzen. Ihr Leben war alles andere als zufriedenstellend. 7 Jahre seit der Scheidung von ihrem Ex-Mann waren vergangen, 7 Jahre Alltagskampf, Turbulenzen in verschiedensten, kurzen Beziehungsversuchen, 7 Jahre Arbeitsstress, 7 Jahre Höhen und Tiefen.ISBN 978-3-948721-29-9 | Softcover | 19,99€PDF: 6,99€Lina Emanuel entdeckte ihr Talent zum Schreiben. Darin lag für sie eine Chance der Heilung, Aufarbeitung und Bewältigung. Ihr Ziel ist es, nicht nur mit ihren Büchern andere Menschen zu erreichen. Mit Enthusiasmus möchte Lina Emanuel Menschen mitreißen, berühren und bewegen. Diese wunderbare Lehre will sie leben und weiterreichen. Als Gründerin eines sozialen Projektes setzt sie sich zudem für die Würde von Frauen in gewaltgeprägten Lebenssituationen ein. Zentrales Thema ist die weibliche Beschneidung FGM/C.Vor allem Frauen und Kindern zu helfen, mit ihnen die Freude am Leben und Gottes Liebe zu teilen und sie zu ermutigen, sich der Lehre der DantseLogik anzuvertrauen, ist das, was sie erfüllt.indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern.indayi editionRoßdörfer Str. 2664287 Darmstadtwww.indayi.de