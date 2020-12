NEUERSCHEINUNGEN im November 2020, indayi edition



COVID-19! WAS KÖNNTE HEUTE WAHR SEIN?

– Dantse Dantse

Fragen wie

beschäftigen viele Menschen.

Wie schaffe ich es, mich seltener bzw. nicht mehr ins Gesicht zu fassen?

Bibliographische Angaben:

Über den Verlag:

Über den Autor:

„Covid- 19- was könnte wahr sein?“ ist ein informatives Nachschlagewerk, das alle Fragen von A-Z zu den Themen rund um das Coronavirus beantwortet.Covid-19 ist nämlich eine neue Viruserkrankung, die uns vor neue Probleme und Herausforderungen stellt. Es ist eine neue Situation für alle und was gestern noch wahr zu sein schien, scheint heute schon überholt zu sein. Hinzu kommt, dass sich selbst viele Virolog*innen zu widersprechen scheinen.Viele stellen sich jetzt die Frage, wie sie sich am besten vor Covid-19 schützen können und wie sie sich im Alltag, auf der Arbeit, in der Freizeit, auf Reisen und zu Hause verhalten sollen. Für all diejenigen ist dieses umfangreiche und aktuelle Ratgeber-, Aufklärungs- und Gesundheitsbuch genau die richtige Adresse.Covid-19 ist eine neue Viruserkrankung, eine Pandemie, die uns alle in Atem hält.Es ist eine neue Situation, die eingetroffen ist und uns ereilt hat, eine neue Herausforderung und eine heimtückische Pandemie. Viele stellen sich jetzt die Frage, wie sie sich am besten vor Covid-19 schützen können und wie sie sich verhalten sollen. Denn das, was gestern noch wahr zu sein schien, stimmt heute schon nicht mehr.– Kann ich mich durch Küssen, Sex, Streicheln, durch Bettwäsche, Handtücher, Gemüse, Obst, Pakete, Briefe, Geld infizieren?– Wie viele Tage bleibt das Virus an Türklingel, PC-Tastatur, Glas, Münzen oder anderen Oberflächen infektiös?– Wie soll ich mich, mein Kind und den Nächsten schützen?– Ist es möglich, dass ich meinen Hund oder Katze infiziere?– Kann ich meine Katze und diese dann andere Tiere infizieren? Muss mein Haustier auch in Quarantäne?– Welche Rolle spielt die Ernährung, die wie so oft nicht zur Sprache gebracht wird?Viele Virolog*innen scheinen sich zu widersprechen und die Informationen aus den Medien sorgen bei uns für Aufregung und ständige Anspannung.Bei den Menschen wirft dies unzählige Fragen auf und man hat als Laie das Gefühl, da nicht mehr durchblicken zu können.Deshalb möchte dieses Buch die Angst nehmen, indem es den/die Leser*in mit wertvollen Informationen speist und verlässliche Antworten auf häufig gestellte Fragen gibt.Dieses ultimative Ratgeber-, Gesundheits- und Aufklärungsbuch möchte den Verstand stärken, zum selbstständigen Denken anregen und die Angst vor Covid-19 nehmen, ohne gleichzeitig zum Leichtsinn oder zum leichtfertigen Umgang damit aufzurufen.Autor Dantse Dantse hat die Literatur zu vielen verfügbaren Informationen, Studien, Berichten über diese Krankheit durchsucht, gelesen, überprüft, analysiert und jetzt alles zu einem praktischen Buch zusammengetragen in Form von Fragen und Antworten. Diese Form ermöglicht, dass jeder Mensch, ob Laie oder Fachmann/-frau, nun die Möglichkeit hat, an einem einzigen Ort, in diesem Buch, alle wichtigen Informationen in einer gut verständlichen Sprache mit sehr wenig Fachausdrücken zu verstehen. Wissen und Verstehen nimmt Angst, Panik und Unsicherheit. Dadurch ist man nun besser auf den richtigen Modus eingestellt: „Sich und die Nächsten schützen“.Das ist der Sinn dieses Buches und der Geist des Autors Dantse Dantse sowie des Indayi Verlags, nämlich dazu beizutragen, dass es Menschen immer besser geht, dass es der Welt immer ein Stückchen besser geht.„Covid- 19- was könnte wahr sein?“ ist ein informatives Nachschlagewerk, das alle Fragen von A-Z zu den Themen rund um das Coronavirus beantwortet.Covid-19 ist nämlich eine neue Viruserkrankung, die uns vor neue Probleme und Herausforderungen stellt. Es ist eine neue Situation für alle und was gestern noch wahr zu sein schien, scheint heute schon überholt zu sein. Hinzu kommt, dass sich selbst viele Virolog*innen zu widersprechen scheinen.Viele stellen sich jetzt die Frage, wie sie sich am besten vor Covid-19 schützen können und wie sie sich im Alltag, auf der Arbeit, in der Freizeit, auf Reisen und zu Hause verhalten sollen. Für all diejenigen ist dieses umfangreiche und aktuelle Ratgeber-, Aufklärungs- und Gesundheitsbuch genau die richtige Adresse.• Mach dir dein Gesicht bewusst.Mach dir bewusst, dass du dein Gesicht oft berührst. Denke daran, wie oft du dein Gesicht den ganzen Tag über berührst.• Mach dir bewusst, welche Teile deines Gesichts du am meisten berührst (Nase, Wimpern, Augen, Lippen, Wange usw.).• Identifiziere deine persönlichen Gesicht-Anfass-Auslöser und warum (Pickel, Haarsträhnen, juckende Nase, Bart, Fingernägel beißen, Tränen, Schweiß, Stress, Langweile usw.).• Überlege Lösungen zu den Gesichts-Anfass-Auslösern. Z.B. Haare (Pony) schneiden bzw. zusammenbinden, damit sie das Gesicht nicht mehr berühren, Stressauslöser bekämpfen, damit du nicht in die Nägel beißt usw.• Mach dir bewusst, warum du jetzt dein Gesicht mit deinen Fingern nicht berühren solltest (das ist sehr wichtig).Programmiere die Angewohnheit um. Das funktioniert, indem Du Dich ganz einfach ablenkst. Finde alternative Verhaltensweisen und konkurrierende Gewohnheiten, wenn du dein Gesicht berühren möchtest/musst. Wenn du dich am Gesicht anfassen willst, den Drang hast, dein Gesicht zu berühren, berühre stattdessen einen anderen Teil deines Körpers, z.B. deine Finger, deinen Kopf, deinen Arm.Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.ISBN 978-3-948721-59-6 | Softcover | 19,99€ISBN 978-3-948721-60-2 | Hardcover | 24,99€PDF: 4,99€indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern.Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch uvm. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und aus seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!Sein unverwechselbarer Schreibstil ist sein Erkennungsmerkmal, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.indayi editionRoßdörfer Str. 2664287 Darmstadtwww.indayi.de