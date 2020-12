NEUERSCHEINUNGEN im November 2020, indayi edition



COVID-19! MEHR ALS EIN BIOLOGISCHER KAMPF

- Dantse Dantse

Was für Auswirkungen wird die Pandemie konkret haben?

Weiterer Ausbau von Misstrauen?

Covid-19 mehr als ein biologischer Kampf, das neu erschienene Buch rund um das allumfassende Thema der Corona-Pandemie! Diese Pandemie wird politische, ökonomische, kulturelle und soziale Auswirkungen haben, die wir uns noch nicht vorstellen können. Zu glauben, dass alles einfach so wird wie es immer war, ist sehr naiv. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, wie der Einfluss einer Pandemie, die die Weltwirtschaft hart trifft und stark beschädigt, gefährliche Folgen für die Welt haben kann: verstärkter Nationalismus und Rechtsextremismus, Ablehnung der Demokratie und ihrer Grundwerte, Missbrauch der Demokratie, böse politische Rhetorik usw.Unter dem Dach einer globalen Gesundheitspandemie vermehren sich zahlreiche geopolitische und geoökonomische sowie soziale Bedingungen, die seit langem bestehen und nun deutlich sichtbarer werden.Viele erwarten, dass die Coronavirus-Pandemie völlig neue globale Ordnungen einläutet. Ich denke aber nicht, dass die Welt radikal anders sein wird als jetzt, denn auch in der Vergangenheit hat die Welt nach so einer Pandemie keine radikale Veränderung erlebt. Aber es wird selbstverständlich Veränderungen geben, nicht unbedingt indem ganz neue Dinge erscheinen, sondern sie wird politische, ökonomische, kulturelle und gesellschaftliche Dinge oder Wünsche hervorbringen, die bereits existieren und nur nicht sichtbar waren, die wenig Beachtung fanden oder die schwer umzusetzen waren und nun dank Corona beschleunigt werden.Die Pandemie wird Entwicklungen in allen Bereichen an die Oberfläche bringen, die zuvor weitgehend unbemerkt geblieben waren.Die Pandemie wird die Verschiebung des wirtschaftlichen Machtgleichgewichts von West nach Ost beschleunigen und deutlich machen.Die Pandemie wird geopolitische Trends beschleunigen, Westen (USA) gegen China, Westen (USA) gegen Russland, Allianz Russland-China-Iran, Einflussverlust der EU in der Welt usw…Die Pandemie wird die Art und Weise verdeutlichen, wie und wie weit China bereits Einfluss in Teilen der Welt etabliert hat.Die Pandemie wird Veränderungen in der politischen Weltführungsrolle ausbauen. China und Russland werden immer wichtiger und die EU immer schwächer und Entwicklungsländer selbstbewusster. Die USA? Es ist schwer zu sagen, ob die Krise sie wirklich langfristig schwächt.Die Pandemie wird die Demokratie und ihre Grundwerte wie Freiheit, Meinungsäußerungsrecht, Bewegungsfreiheit, Selbstbestimmung herausfordern. Politiker werden versuchen, lange geplante, aber schwer umsetzbare Maßnahmen durchzuführen und das Volk wird immer mehr gegen die demokratische Autorität und Behörden wie die Polizei vorgehen. Man erlebt einen wachsenden Vertrauensverlust und Missachtung der demokratischen Strukturen sowie eine Gefahr des Missbrauchs der Demokratie, um grundlegende Rechte der Menschen einzuschränken. Nationalismus, Rassismus und Abschottungsgedanken werden einen Schub bekommen.Die Pandemie stärkt weiter das Misstrauen in die Wissenschaft und die Tendenz, Erklärung in alternativen Medien zu suchen. Daher der Boom der Verschwörungstheorien.Die Pandemie wird die Wichtigkeit der Gesundheitsvorbeugung durch gesunde Ernährung und die Macht der Naturmedizin hervorheben.Die Pandemie könnte auch zu unliebsamen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Reformen führen.Die Pandemie wird viele Firmen und Menschen zerstören und die Arbeitslosigkeit verstärken.Alle diese Themen sind in diesem Buch behandelt und helfen dir, damit du durch Wissen die Macht behältst. Es ist, wie du siehst, nicht nur ein Krieg gegen einen Virus, nein, es ist nicht nur ein biologischer Kampf, es ist ein geopolitischer und ökonomischer Krieg.Erscheinungsdatum 10.11.2020 bei indayi edition. ISBN 978-3-948721-56-6 (Hardcover, 24,99€), 978-3-948721-55-8 (Paperback, 19,99€), ca. 316 Seiten. Auch erhältlich als E-Book.Bei Interesse senden wir Ihnen sehr gerne ein Rezensionsexemplar zu, auch schnell als pdf oder epub per E-Mail.Der Autor Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner und Vater von fünf Kindern. Er hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Stress, Burnout, Spiritualität, Gesundheit, beruflicher Erfolg, Kindererziehung, Partnerschaft, Sexualität, Liebe und Glück – das sind nur einige Themen, zu denen der Coach und Erfolgsautor Dantse Dantse in den letzten Jahren erfolgreich Bücher veröffentlicht hat.Seit 2015 ist Dantse Dantse auch Verleger. Mit seinem Verlag indayi edition will er einen Akzent setzen: Menschen mit Migrationshintergrund und besonders jungen afrikanischen Autoren die Möglichkeit geben, mit ihren Büchern das deutsche Publikum zu begeistern. Ferner soll indayi edition eine wichtige Rolle für die Integration spielen und durch die deutsche Sprache die Menschen zusammenbringen.indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher.Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern.indayi editionRoßdörfer Str. 2664287 Darmstadtwww.indayi.de