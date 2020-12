Kohlenhydrate sind nicht schlecht für den Körper!

Mythos der Kohlenhydrat-Schädlichkeit wird aufgeklärt, denn: Power Kohlenhydrate stärken das Immunsystem und können besser heilen als Gemüse und Obst

Ein Mythos hat sich in den Köpfen der Menschen, besonders in den westlichen Ländern etabliert:

Es ist bekannt, dass mindestens die Hälfte des Energiebedarfs des Körpers durch Kohlenhydrate gedeckt werden muss.

Die Wissenschaft agiert manchmal so, als ob das Universum nur aus zahlreichen Zufällen und Fehlern besteht.

Sind Kohlenhydrate wirklich so schädlich, wie es uns vermittelt wird? Autor Dantse Dantse deckt auf, was eigentlich hinter dem Mythos der Kohlenhydrat-Schädlichkeit steckt!Kohlenhydrate seien schlecht und sogar gefährlich für die Gesundheit und wären sowieso nur da, um satt zu machen. Daraufhin hat sich ein Diätkonzept entwickelt: Essen ohne Kohlenhydrate. Das ist ein grober Fehler, denn der Körper braucht Power-Kohlenhydrate sehr, und nicht nur für die Energie. Lediglich die einfachen, industriell verarbeiteten und bearbeiteten Kohlenhydrate, wie z.B. Nudeln, Pizza, Brot und Zucker sind Gift für den Körper und andere Kohlenhydrate, die ich Power-Kohlenhydrate nenne, das Beste für den Körper. Besser als Gemüse.Das Gehirn benötigt täglich ungefähr 130 Gramm Kohlenhydrate, um optimal zu funktionieren. Das sind ungefähr 40% der Kalorien, die in der täglichen Ernährung eines Erwachsenen verbraucht werden. Darüber hinaus sind Kohlenhydrate, in großen Mengen, die Quelle von wichtigen Nährstoffen verschiedensten Art. Sie enthalten Ballaststoffe, die den Darm sauber halten, sie halten Nieren und Leber gesund, sie bekämpfen viele Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Übergewicht, Bluthochdruck und viel mehr. Sie stärken die Potenz, bekämpfen Unfruchtbarkeit, Fett, säubern das Blut, bauen Knochen und Muskeln auf, auch ohne Sport, und stärken die Psyche.Von allen diesen wunderbaren Funktionen der Kohlenhydrate wissen die meisten Menschen nichts. Mit falschen Entscheidungen tragen sie dazu bei, ihrem Körper und ihrer Gesundheit zu schaden. Die Öl-Phobie, die immer noch im westlichen Ernährungsstil festzustellen ist, entwickelte sich zu einem der größten Ernährungsirrtümer in der Ernährungsgeschichte. Und die Folgen dieser damals wissenschaftlich bewiesenen Theorie, wonach Fett unwichtig für den Körper sei, würde fett machen und dem Körper schaden, ist bis heute katastrophal für die Menschen.Es gibt aber nichts in der Natur, was nicht eine Funktion hat. Wenn es Fett gibt, dann ist es gut für Menschen, Tiere und die Umwelt. Wenn es Kohlenhydrate gibt, dann sind sie wichtig für alle Bewohner des Universums. Lediglich die Art von Kohlenhydraten (wie und was die Menschen daraus gemacht haben) macht aus Kohlenhydraten Gift oder Heilstoff. Denn es gibt tatsächlich gute „Power-Kohlenhydrate“, aber auch gefährliche Kohlenhydrate.In diesem Buch zeige ich dir diesen Unterschied. Vor allem demonstriere ich dir, warum, wie und welche Kohlenhydrate ein Segen für deinen Körper sind und wie du diese nutzen kannst. 