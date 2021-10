Low Carb - Sind Kohlenhydrate schlecht?

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Kohlenhydrate einfach weglassen?

Power-Kohlenhydrate

Willst du mehr darüber wissen?

Kohlenhydrate sindfür den Menschen, wenn sieundsind. Dazu gehören diehergestellten Lebensmittel wie Brot und Nudeln.Kohlenhydrate dagegen sindund wichtig für den Körper.Kohlenhydrate gänzlich wegzulassen, hätte schwere Konsequenzen für deinen Körper. Vielleicht nimmst du erst einmal ab – deinem Körper werden aber wichtige Stoffe fehlen. Das hätte nicht nur eineund einzur Folge. Auch deinwäre, dein. Du würdest auch unterund anderen Nachteilen leiden. Alle Kohlenhydrate einfach zu streichen würde also. Stattdessen gibt es eine andere Lösung.Power-Kohlenhydrate helfen nicht nur beimund Stabilisieren der. Sie verfügen auch über. Anti-Aging, Ausgleich der Hormonstörungen sowie Steigerung der Potenz und Fruchtbarkeit sind nur einige Vorteile. Sie haben auch eine unvergleichliche Wirkung gegen Krebs und psychische Krankheiten, und viel mehr. Besonders DiabterikerInnen sowie herz- und krebskranke Menschen profitieren davon. Aber auch Sporttreibende dürften tolle Ergebnisse sehen.Power-Kohlenhydrate finden sich beispielsweise in Süßkartoffeln, Kochbananen und Quinoa. Außerdem zählen dazu Yamswurzel, Foniohirse, Teff, Sorgho und Maronen.Diese historischen Lebensmittel können dein Leben und deine Gesundheit stark bereichern.

Dann hole dir jetzt Dantse Dantses Buch “Die Helden gegen Krankheitsursachen: Power-Kohlenhydrate“!

Was du in diesem Buch erfährst:

Der Autor:

Erhältlich bei:… und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Zuerst wirst du erfahren, welche natürlichendichmachen und welche schlimmen Schäden dein Körper durch eineerleben würde. Dann geht es um Kohlenhydrate und ihre. Außerdem werden Kohlenhydrate näher betrachtet und von welchen Kohlenhydratenfür den täglichen Bedarf geeignet sind. Es geht zudem um dieund ihre Auswirkungen auf. Ein weiteres Thema ist derdurch Power-Kohlenhydrate, ohne dass du Sport machen musst. Du erfährst außerdem, welche Power-Kohlenhydraten helfen. Auch die Themenund Lebensmittel, diehelfen, werden in diesem Buch behandelt.Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.