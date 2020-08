Leseprobe: Dinge passieren nicht einfach so

Wer es nicht schafft, mit diesem Buch sein Leben zu verbessern, der hat in Wirklichkeit gar kein ProblemDieses Buch wird nicht für Personen empfohlen, die Angst vor Veränderungen haben und diese Angst nicht ablegen wollen.Wenn dieses Buch deine Sorgen, Ängste und Unsicherheiten nicht beseitigt, dann hattest du sie nicht. Wenn es dich nicht stärker, zuversichtlicher und selbstbewusster macht und dein Selbstvertrauen nicht stärkt, dann bist du schon vollkommen okay.„Jedes Mal, wenn du unsicher bist, wenn du zweifelst, wenn dir etwas Angst und Sorge macht, jedes Mal, wenn etwas Schmerzhaftes passiert, wenn du krank bist, wenn du gemobbt wirst, wenn ein Unglück passiert, wenn du eine Niederlage erleidest, wenn du scheiterst und versagst oder wenn du einsam bist, sage dir einfach das magische Erfolgs-Gesetz aus diesem Buch auf und du wirst sehen, was mit dir passiert“, so der Autor Dantse Dantse.Das wichtige Buch für Momente, in denen du dich allein und unglücklich fühlst, für Zeiten, in denen du an dir selbst zweifelst, für Zeiten, in denen alles schiefläuft und Misserfolg auf Misserfolg folgt. Für Momente, in denen du glaubst, alles, was kommt ist nur Pech, du wirst nicht geliebt, niemand mag dich, in denen du auf der Arbeit gemobbt wirst, du keine Perspektive erkennst, für Momente, wenn du Motivation und Inspiration brauchst, wenn du Bestätigung für deinen Weg bekommen willst, obwohl alle und alles gegen dich spricht, wenn dein Selbstbewusstsein leidet und für Momente, in denen du Angst hast und dir Sorgen machst.Wenn dieses Buch dein Leben nicht verändert, dann hast du dein Leben schon längst verändert und brauchst keine Hilfe mehr, weil du keine Probleme hast und es dir schon vollkommen gut geht. Das bedeutet, du erfindest dir nur Probleme, die gar nicht da sind; du denkst nur, dass es dir schlecht geht, aber im Grunde liegt alles im grünen Bereich.Überzeugend führt uns der Autor vor Augen, dass es keine Zufälle gibt. Nichts passiert zufällig, sogar Gedanken kommen nicht „einfach so“. Ein Beispiel:„Plötzlich denkst du an dein Handy, obwohl du tief in eine Arbeit versunken bist? Du denkst dir aber nichts dabei? War es nur Zufall, einfach so ein Gedanke ohne Bedeutung? Und du ignorierst ihn und machst einfach so weiter mit deiner Arbeit? Dann hast du vielleicht gerade etwas Großartiges verpasst…“Die wahren Geschichten, die wirklich so passiert sind, wie in diesem Buch erzählt, zeigen dir, dass Dinge nicht einfach so passieren und meist alles, was dir passiert, im Nachhinein positiv für dich ist, wenn du genau hinschaust. Du solltest dein Leben einfach gelassen leben und die Dinge geschehen lassen. Dann wirst du sehen, wie Wunder und Kräfte, die du nicht beeinflussen kannst, über die du keine Macht hast, dein Leben regieren und lenken. Du brauchst ihnen nur noch zu folgen und du wirst ein entspanntes, glückliches Leben führen, ohne Angst, ohne Sorge und ohne Kampf.Alles, was dir passiert, auch Unglück und Pech, wirken zu deinem Wohlergehen,jetzt oder später.„Auch wenn ein Vorkommnis im ersten Moment sehr schmerzhaft ist, bleib zuversichtlich und glaube fest daran, dass es daran etwas Positives gibt. Allein dies zu wissen vermindert den Schmerz“, versichert uns Dantse Dantse und schenkt so Mut und Hoffnung auch in dunklen Momenten, denn „Scheitern, Niederlagen, Ablehnung, Mobbing, Rassismus, Ungerechtigkeit, Diskriminierung und Abgrenzung enthalten ein großes Potential, dir dabei zu helfen zu, dein Lebensziel und deinen Erfolg besser zu erreichen, als wenn alles nur positiv wäre.“Ein KOSTENLOSER LEITFADEN, um erfolgreich zu sein und Veränderungen in deinem Leben zu sehen.Dieses Buch boostet dich und dein Leben. Du erhältst Ratschläge, Taktiken und Tipps, um dein Leben nachhaltig zu verändern und dich glücklich zu machen. Finde dich selbst, entdecke deine Lebensaufgabe, deinen Sinn und lebe endlich deine Träume.Wenn du nach neuen Ratschlägen, Tipps oder Werkzeugen suchst, um dein Leben zu verändern (Selbstvertrauen, Lebensprojekt, Lebensumwandlung, Führung, Effizienz, Entwicklung, Fülle …), dann ist dieses Buch die richtige Lektüre für dich.Dantse Dantse fordert uns auf, unseren Blick dem Guten zuzuwenden, in allen unschönen Dingen nur das Gute zu suchen und die negativen Zustände der Dinge gänzlich zu ignorieren. Wenn man dann noch versucht, nur zu sehen, was man daraus gewinnen und wie man davon profitieren kann, dann kann diese Übung allein schon heilen. Sie kann Wunderheilung bewirken. Auch schwere Krankheiten sind positive Mitteilungen, auch wenn es manchmal schwer ist diese zu erkennen. Hilfe Dritter, die sich auskennen, kann nach einem schweren Schicksalsschlag rettend sein.Bücher von Dantse Dantse zu lesen, kann deine Augen und Ohren öffnen, deine Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen und dein Schicksal verändern.Lese mehr zum Thema Zufall, Glück und stressfrei durchs Leben gehen in Dantse Dantses Ratgeber „Dinge passieren nicht einfach so…“.Jetzt kaufen bei indayi.de Auch bei Amazon sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.