Lerne, Menschen und Situationen richtig einzuschätzen!

Du willst wissen, ob der Mensch gegenüber dir falsche Versprechungen macht oder was dein Chef oder deine Kollegen mit dir vorhaben? Ob es jemand nur auf dein Geld abgesehen hat? Möchtest du mitbekommen, wenn dich jemand heimlich beobachtet? Willst du erkennen, ob dein Handy abgehört wird? Ob dich jemand überzeugen oder manipulieren will? Oder du willst vielleicht erkennen, ob dein Kind gemobbt wird oder unter Zwangsstörungen leidet?



Erfahre mehr:



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube



Was Du im Buch findest:

Durchschaue dein Gegenüber: Ich weiß, was du willst, was du denkst, was du fühlst und was du vorhast, bevor du deinen Mund aufmachst! Manipulation Dritter erkennen – Band 2:In Teil 2 der Buchserie geht es um die Bereiche Psychologie, Lebenshilfe und Persönlichkeitsstörungen.



In diesem Band lernst du, alles dies auf den ersten Blick zu erkennen und die Zeichen die der andere aussendet richtig zu lesen. Denn der Körper schweigt nicht!



Möchtest du mehr erfahren?



Zum Autor:

Außerdem lernst du,zu erkennen – bei dir selbst und bei anderen. Bist du paranoid? Leidest du unter Depressionen oder Borderline? Ist dein Nachbar eine psychopathische oder antisoziale Persönlichkeit? Ist dein Kollege passiv aggressiv oder narzisstisch? Bist du von abhängigen, ängstlichen und vermeidenden Personen umgeben? Leidest du selber unter einer Zwangsstörung? Schnell und treffsicher beantworten dirdiese Fragen!Dann hol dir das BuchErhältlich bei:…Und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.