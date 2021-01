Leidest auch Du jedes Jahr an der Grippe und willst es nun stoppen, ohne Medikamente?



Leidest auch Du jedes Jahr an der Grippe und willst es nun stoppen, ohne Medikamente? Somit Dein Immunsystem stärken und besonders jetzt im Winter besser gegen Covid-19 kämpfen?Dantse Dantse hat seit Jahren weder Erkältung noch Grippe. Und dabei ist es egal, ob um ihn herum andere Menschen krank sind. Diese Infektionskrankheiten bekommt er nicht mehr. Man kann also sagen, dass er immun gegen Grippe und Erkältung geworden ist.In seinem elitären, teuren Wissenslehre-Coaching zeigt er seinen Klienten, wie sie die Grippe und ihre Symptome meistern können, ganz ohne Tabletten. Nun hat er entschieden, dieses großartige Wissen auch Dir zugänglich zu machen - in einem Buch.Wie er kannst Du Deinen Körper dabei helfen, immun gegen Ansteckung zu werden. Auch wenn alle um Dich herum krank sind, kannst Du gesund bleiben. Und das ohne Medikamente und Impfungen.In diesem Buch schreibt er eine detaillierte SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG FÜR EIN LEBEN OHNE INFLUENZA, ERKÄLTUNG, SCHNUPFEN, SCHMERZEN.Was kannst Du tun, wenn Du schon die Grippe eingefangen hast und nun den Verlauf ohne Schmerzen meistern willst? Wenn Du die Krankheit nach nur 24 oder 48 Stunden loswerden willst?Das Geheimnis ist eigentlich keines: Deine Ernährung macht den Unterschied und niemand sagt es Dir!Mit nur wenigen Küchenkräutern und Gewürzen, die Du jetzt kennenlernen wirst, schaffst du es, Winter über Winter grippefrei zu sein. Und somit kannst Du auch Dein Immunsystem stärken sowie besser gegen Covid-19 kämpfen.Über 120 Bücher mit Wissen, das Dein Leben verbessert, Dich gesund und glücklich macht."Endlich leben ohne Grippe"! indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern.Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch uvm. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und aus seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psbiologischeryche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Sein unverwechselbarer Schreibstil ist sein Erkennungsmerkmal, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.