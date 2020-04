Kümmer dich um Kohlenhydrate-Power!/ Spruch des Tages 03.April 2020

Kohlenhydrate für deine Gesundheit, die auch satt machen:

Tabous Ratschlag:

Wenn du deutlich mehr komplexe Kohlenhydrate (vielfachzuckerreiche Lebensmittel) isst und einfache Kohlenhydrate (Zucker, Mehl, Getreide, Brot, Obstsäfte) stark reduzierst, bleibt der Blutzuckerspiegel konstant unten und die Insulinproduktion auch (Insulin fördert den Fettaufbau). Das heißt, du nimmst ab bzw. nimmst nicht zu und bleibst gesund.ReisGersteObstBuchweizenHirseDinkelQuinoaGemüseNüsseGetrocknete ZwiebelnGetrocknete SteinpilzeGetrocknetes Obst (enthält große Mengen an Kohlenhydraten)-> Fast alle Hülsenfrüchte sind eine sehr gute Quelle wertvoller Kohlenhydrateusw.Pass auf mit Lebensmitteln wie Dinkel, die Gluten enthalten!Man kann auch isolierte Kohlenhydrate (sie sind stark industriell verarbeitet) essen und gesund bleiben. Man sollte sie aber mit Bedacht essen. Es ist wichtig, bei den täglichen Mahlzeiten die Kohlenhydrate zu variieren. Isolierte Kohlenhydrate zum Beispiel nur jeden dritten Tag (wenn man nicht ganz darauf verzichten will) und dann zusammen mit anderen guten Lebensmitteln wie Gemüse in einer mit frischen Kräutern gewürzten Sauce mit viel Öl. Ich esse zum Beispiel einmal (selten 2-mal) die Woche Nudeln. Weißmehl (weiße Brötchen) nur am Sonntag beim großen Familienfrühstück und ich habe auch keine Angst, ab und zu Süßigkeiten zu genießen.