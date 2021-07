Küchengewürze die Heilen//Spruch des Tages 7.7.2021

Backgewürz, macht alles besser: ZimtWie die vorherigen Gewürze bringt auch Zimt zahlreiche gesundheitliche Vorteile mit sich. Besonders Menschen mit hohem Blutzucker sollten des Öfteren auf Zimt zurückgreifen, weil er hilft, den Blutzuckerspiegel zu senken. Das Gewürz stammt ursprünglich aus Afrika und ist über Ägypten nach Europa gelangt. Aber nicht nur in Afrika, sondern auch in China wird Zimt bereits seit vielen tausend Jahren zur Heilung verschiedener Beschwerden genutzt. Ausschlaggebend ist dafür das im Zimt enthaltene Zimtaldehyd, das als gesundheitsfördernd gilt.Zimt ist reich an Ballaststoffen, Kohlenhydraten, Aminosäuren, sowie vielfältigen Fettsäuren guter Qualität, ist arm an Kalorien und enthält ätherische Öle.