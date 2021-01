Kräuter und Gewürze bringen den Körper wieder ins Gleichgewicht, indem sie die physiologische Funktion fördern und wiederherstel

Hormone – die Botenstoffe unserer Gesundheit



Das Hormonsystem wird häufig vergessen im Hinblick auf seine Wirkung auf das Immunsystem. Dabei ist es ein sehr großer Faktor und kleine Veränderungen können bereits starke Folgen haben. Beinahe jeder Prozess in unserem Körper ist unterstützt von unserem Hormonsystem. Als Botenstoffe sind sie dafür zuständig durch unseren Körper zu wandern, Aufgaben zu erteilen und zu transportieren. Das sind aber nicht ihre einzigen Aufgaben: Hormone helfen auch bei der Bekämpfung schädlicher Bakterien und Viren und können die Gehirnfunktion steigern.



Insbesondere diese Funktion als Unterstützer der Immunität ist für uns von zentraler Bedeutung. Viele Hormone, wie das Stresshormon Cortisol, stärken bei der richtigen Menge das Immunsystem. Auch die Schilddrüse ist von großer Signifikanz für unsere Immunität. Niedrige oder zu hohe Werte können hier auf zu viel Östrogen im Körper zurückgeführt werden. Genau dort liegt das Problem. Hormone sind nämlich ein etwas zweischneidiges Schwert. Zu viele Mengen sind genauso schlecht, wie zu wenig. Sie müssen ganz genau dosiert sein, um positiv wirken zu können.Es sollte für uns eine Priorität sein einen möglichst ausgeglichen Hormonhaushalt zu erschaffen. Da Hormone für unsere Gesundheit und dem effizientes Ablaufen der Prozesse innerhalb unseres Körpers eine große Rolle spielen. Das kann aber manchmal wirklich schwer sein. Viele Lebensmittel enthalten mittlerweile hormonell wirkende Chemikalien, die sich auch in Kosmetika finden lassen. Auch moderne Probleme, wie Übergewicht und belastete Psychen, sind nicht förderlich für eine Balance im Hormonaushalt. Dieser ist naturgemäß bereits sehr komplex und zerbrechlich.Auch hier können wieder Kräuter und Gewürze einen großen Effekt haben. Sie fördern die physiologische Funktion und sind widerstandsfähig gegenüber den negativen Auswirkungen von Stress. Insbesondere sollte auch der Fokus auf der Ernährung liegen. Idealerweise vermeidest du industrielle gefertigte Nahrungsmittel sowie isolierte Kohlenhydrate und zuckerreiche Lebensmittel. 