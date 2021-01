Komplexe Kohlenhydrate fördern Muskelaufbau!

Komplexe Power- Kohlenhydrate fördern den Muskelaufbau ohne Sport



Autor Dantse Dantse nimmt die Ernährung der Afrikaner als Vergleich, um zu zeigen, wie wichtig komplexe Kohlenhydrate für den Muskelaufbau sind.

In Afrika besteht das Essen bis zu 90% aus Power-Kohlenhydraten.

Proteine in Kohlenhydraten machen muskulös

Welche Ernährung ist gut für Muskeln? Geheimnisse der Afrikaner?

Muskeln muss man ernähren. Das bedeutet, man muss dem Körper Lebensmittel geben, welche die Muskeln anregen. Proteinhaltige Power-Kohlenhydrate sind dafür perfekt.



Erfahre mehr in "DIE HELDEN GEGEN KRANKHEITSURSACHEN: POWER-KOHLENHYDRATE" von Dantse Dantse!

Durch proteinhaltige Power-Kohlenhydrate zu einem schönen KörperViele sagen, dass Menschen in Afrika muskulös sind, weil sie genetisch so veranlagt seien. Dem stimme ich nur zu, wenn man dabei erkennt, dass die Ernährung unsere Gene mitbestimmt. Ich bin mehr der Meinung, dass sie so muskulös sind, weil sie sich anders ernähren als Menschen in den westlichen Ländern. Ein Beweis dafür ist, dass Afrikaner, die sich „westlich“ ernähren, auch diese Muskeln verlieren und auch zum Teil sehr dick werden. Ich weiß, dass die Power-Kohlenhydrate mitverantwortlich sind, dass Afrikaner so viel Muskelmasse entwickeln.Polysaccharide sind die beste Nahrung für die Muskeln, wie man an den Menschen in Afrika sieht.Kohlenhydrate aus Knollen, Wurzeln, Hülsenfrüchte und Kräutern sind wichtige Vitaminlieferanten, wie z.B. Kartoffeln, Yams, Süßkartoffeln, Taro, Maniok, sowie Kochbananen, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse und Kräuter. Sie enthalten wichtige Ballaststoffe, haben viel weniger Fett und somit weniger Kalorien als die anderen Formen der Kohlenhydrate. Die Aufspaltung und Verdauung dieser Polysaccharide gehen nur langsam vonstatten und deswegen steigt der Blutzuckerspiegel auch nur langsam an. So machen sie für längere Zeit richtig satt, da der Zuckerspiegel im Blut dann konstant bleibt. Man isst deswegen weniger.Muskeln lieben Kohlenhydrate (und Fleisch). Diese lassen die Muskeln fast von allein wachsen, wie ich bei Menschen in Afrika gesehen habe.Proteine sind ein wichtiger Makronährstoff, der den Muskeln Kraft und Energie gibt. Auch wenn tierische Produkte als gute Proteinquellen fungieren, sind Kohlenhydrate (, die seit jeher hauptsächlich als stärkehaltiges Gemüse zum Sattmachen bekannt sind) nicht schlechter. Viele komplexe Kohlehydrate können hochwertige Proteine liefern. Ihr regelmäßiger Verzehr kann die Muskelkraft stärken und aufrechterhalten.Gerade für Veganer sind Power-Kohlenhydrate als Proteinquelle gute Alternativen zum Fleisch.Warum sehen Menschen in Afrika allgemein muskulöser aus, mit festerem Po und Bauch, strafferer Haut? Liegt es an den Genen?Auf jeden Fall fällt es einem sehr auf, wenn man nach Afrika kommt. Man sieht viele Männer, die kaum Sport treiben und Sixpacks haben, starke und feste Oberkörper, Oberarme, Beine, Schenkel und Pos.Ich glaube, dass viele Faktoren dieses Aussehen erklären und einer davon ist die Ernährung. Die Ernährung der Afrikaner besteht bis zu 95% aus veganen, gesunden Lebensmitteln: Power-Kohlenhydrate (Mehrfachzucker-Kohlenhydrate) aus Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen, Kräutern, Gewürzen und pflanzlichem Öl. In der traditionellen, afrikanischen Ernährung bestehen maximal 5% einer Mahlzeit aus Fleisch. Mehrfachzucker-Kohlenhydrate sind die Lieblingslebensmittel der Muskeln. Grundsätzlich sollte man für einen guten Muskelaufbau auf folgende Aufteilung achten:20% Proteine20% Fett60% KohlenhydrateKomplette bzw. komplexe Kohlenhydrate sind die wichtigsten Lebensmittel für den Muskelaufbau, wie man es bei den Afrikanern sieht. 