Kohlenhydrate: Freund oder Feind? Spruch des Tages 08.10.2020

Makronährstoffe, dazu gehören auch Kohlenhydrate, sind wichtige Nahrungsbestandteile, die der Körper braucht, um einen gut funktionierenden Stoffwechsel garantieren zu können.Kohlenhydrate bestehen aus Zuckermolekülen. Sie sind neben Fett und Eiweiß ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Nahrung und des gut funktionierenden Körpers. Sie sind neben Fett die wichtigsten Energielieferanten für den Körper und „Benzin" für Gehirn und Muskeln. Die akute Energieversorgung des Körpers wird im Wesentlichen über die im Blut gelöste Glucose gewährleistet. Kohlenhydrate werden über das Blut zu allen Zellen transportiert.Kohlenhydrate werden in drei Gruppen unterteilt:Die Einfachzucker, z. B. Traubenzucker, Fruchtzucker, werden sofort vom But aufgenommen.Zweifachzucker, z. B. Kristallzucker, Milchzucker, Malzzucker werden schnell in Einfachzucker umgewandelt.Vielfachzucker, z. B. in Stärke, Getreide, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten, sind hingegen nicht in Wasser löslich. Sie lassen den Blutspiegel langsamer ansteigen. Da der Zuckerspiegel im Blut konstant bleibt, hält das Sättigungsgefühl länger an.Das Problem ist allerdings, dass beim Verzicht auf bestimmte Kohlenhydrate (besonders aus der Mehrfachzuckergruppe) dem Körper bestimmte wichtige Vitamine und Mineralien fehlen. Daher sind gute Energielieferanten für Körper, Muskeln und Gehirn bestimmte Kohlenhydrate, die diese enthalten – wie Kochbananen, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Süßkartoffeln. Diese Lebensmittel sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen sowie Ballaststoffen und haben einen sehr geringen Fettanteil.Viele Ernährungsexperten meinen, dass Kohlenhydrate Dickmacher sind. Dass man auf sie verzichten kann, da sie nicht essenziell sind. Dass man so schnell Gewicht verlieren würde. Jein, würde ich sagen.Ich empfehle in meinem Ernährungscoaching nur einen selektiven Verzicht auf Kohlenhydrate, denn der totale Verzicht wäre einseitig und sogar unmöglich, denn sie kommen in verschiedensten Lebensmitteln und auch in Kombinationen mit anderen Nährstoffen vor, auch dort, wo wir es nicht erwarten. Deswegen kann diese Diät nicht langfristig und nachhaltig das gewünschte Ziel erreichen, denn niemand kann null Kohlenhydrate essen. Ausgewählte Kohlenhydrate enthalten wichtige Vitamine für die Muskeln und machen somit muskulös und schlank.Willst du mehr über die Ernährung erfahren und ob Kohlenhydrate wirklich so gesund sind? Tipps und Tricks findest du in diesem Ratgeber.