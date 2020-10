Körperwarnsignale deuten: Schizophrenie/Hörprobe

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Dieses Buch ist ein Quick-Diagnose-Instrument für jeden!Auf der Hut und nie mehr krank sein:Stärke dein Bauchgefühl und lerne deinen Körper besser kennen, um Krankheiten schnell und bereits im Frühstadium wahrzunehmen und dann rasch und effektiv handeln zu können.Die beste Methode, gesund zu bleiben ist es, deinen Körper genau zu kennen, auf ihn zu hören und seine Signale richtig zu deuten. Denn dein Körper spricht mit dir, auch wenn du es nicht immer verstehst! Wenn er Hilfe braucht, meldet er sich und macht auf Probleme oder mögliche Folgen aufmerksam. Er sagt dir genau, was er braucht, was du vermeiden solltest, wo du aufpassen musst und wo es ihm richtig gutgeht. Mit kleinen, manchmal schwer wahrnehmbaren Zeichen macht er dich aufmerksam, wenn du dich stärker um ihn kümmern musst, um ein richtiges Erkranken zu vermeiden. Denn wenn man schon früh die Anzeichen einer Erkrankung erkennt, kann man rasch Gegenmaßnahmen ergreifen und so Schlimmeres verhindern.In diesem Buch lernst du, diese Zeichen zu erkennen und zu entschlüsseln. Du erfährst, dass deine Haare oder das Aussehen deiner Haut dir bereits sehr viel über dein körperliches, aber auch seelisches Befinden sagen können. Du bekommst schon früh graue Haare? Vielleicht leidest du unter Übersäuerung, Zinkmangel oder Stress! Du hast trockene Haut? Vielleicht ist deine Darmflora nicht in Ordnung! Deine Haut ist schuppig? Du könntest unter einer Schilddrüsenunterfunktion leiden!Mineralien, Vitamine und Spurenelemente sind wichtige Nährstoffe, die der Körper braucht, um gesund zu bleiben und alle seine Funktionen reibungslos und effizient ausführen zu können. Fehlt ihm etwas wird er es dir melden – du musst nur genau hinhören und hinschauen! Bist du oft müde und erschöpft? Dann fehlen dir vielleicht Vitamine der B-Reihe oder Vitamin D! Ein schwaches Immunsystem und eine schlechte Wundheilung können auf einen Mangel an essenziellen Fettsäuren hinweisen!Du findest in diesem Buch genaue und ausführliche Listen, die dir helfen, diese Anzeichen zu erkennen, zu verstehen, was dein Körper dir sagen möchte und ihm dann zu geben, was er braucht. Manchmal reicht eine Ernährungsumstellung, um ihm die Stoffe zu geben, die ihm fehlen, manchmal wirst du ärztlichen oder therapeutischen Rat suchen, um deine erste Diagnose-Vermutung bestätigen zu lassen und bei einer Erkrankung Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.Dadurch, dass du mit deiner erhöhten Aufmerksamkeit sehr schnell und sehr früh mögliche Störungen und Probleme erspürst, kannst du bereits im Frühstadium einer Krankheit gegen sie vorgehen und so Schlimmeres verhindern. Besonders bei gefährlichen Krankheiten wie Krebs, Leberstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Fettstoffwechselstörungen ist ein frühes Gegensteuern der beste Garant für eine Genesung!Doch dein Körper weist dich nicht nur auf körperliche Krankheiten hin, auch bei seelischen und psychischen Problemen sendet er dir wichtige Signale. Der letzte Teil des Buches ist den wichtigsten psychischen Erkrankungen gewidmet, damit du auch Burnout, Depressionen, Narzissmus, Borderline oder andere Störungen frühzeitig bei dir – oder auch dir nahestehenden Menschen – erkennst und Hilfe suchen kannst.Dieses Buch gibt dir erste Hinweise. Keine der Symptome oder Signale deines Körpers weisen zwangsläufig auf eine bestimmte Krankheit hin. Aber die Signale sollen dich aufmerksam machen, genauer hinzuschauen und gegebenenfalls fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Scheue dich nicht, deinem Arzt oder deinem Therapeuten von deinen Vermutungen und deinen Beobachtungen zu berichten. Sei stolz darauf, dass du so ein feines Gespür für deinen Körper entwickelt hast und vertraue deinem Körper. Denn er möchte, dass es dir gutgeht!Welche Krankheiten habe ich und wie äußern sich diese? Die Antworten auf diese Fragen findest du in Dantse Dantses‘ Buch „SOS-KörperWARNsignale: Krankheiten-Frühwarnsystem“.Erhältlich hier bei indayi.de: https://indayi.de/buechermarkt/ratgeber-und-sachbu... Und bei Amazon: https://www.amazon.de/SOS-K%C3%B6rperWARNsignale-K... Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich. Als Printversion oder eBook erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.