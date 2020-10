Intermittierendes Fasten/Spruch des Tages 5. Oktober 2020

Tägliches mehrstündiges Fasten verhindert Gewichtszunahme. Tägliche Fastenperioden regulieren das Gewicht. Das ist ein Gesetz, das man in den alten afrikanischen Ess-Rhythmus-Traditionen lernt.Ein Grundunterscheid zwischen der afrikanischen und der westlichen Vorstellung des Menschen liegt darin, dass die afrikanische Kultur Dinge nicht als Einzelnes betrachtet. Der Mensch ist als Ganzes zu sehen und lebt in einer Umgebung, die einen Einfluss auf ihn hat. Deswegen sind auch die Zeiten der Nahrungsaufnahme mit dem Bio-Rhythmus verknüpft und wie bei Tieren gab es zwischen den großen Mahlzeiten kleinere Lebensmittel, wie die Kolanuss, die dazu dienten, die Verdauung anzuregen und den Stoffwechsel wachzuhalten.Die Konsumgesellschaft hat diese gesunde Realität aufgehoben und den Menschen zu einer Fressmaschine gemacht. Eine Maschine, die ohne Pause Essen aufnimmt und gleichzeitig keine Zeit hat, dieses vollständig zu verarbeiten und in Energie und Abfall umzuwandeln.Die vielfach postulierten vielen kleinen Mahlzeiten am Tag in kurzen Zeitintervallen sind nicht natürlich.Allein durch lange Pausen zwischen den Mahlzeiten können viele Menschen abnehmen, ohne noch etwas zu tun. Diese Erkenntnis ist auch wissenschaftlich bewiesen, wie man hier in einer Studie von Prof. Satchidananda Panda lesen kann: www.salk.edu/scientist/satchidananda-panda/Außerdem hat er genügend Zeit, um auf gespeicherte Fettreserven zuzugreifen, um die nötige Energie bis zur nächsten Mahlzeit zu haben.Wenn zwischen dem Abendessen und dem Brunch 14-16 Stunden liegen und zwischen Brunch und Abendessen 8 Stunden, nimmst du ab, bzw. stabilisierst dein Gewicht. Das bedeutet Abendessen gibt es spätestens um 20 Uhr und um 10-11 Uhr isst du einen Brunch (weil es mehr ist als ein Frühstück), das nächste Abendessen gibt dann wieder zwischen 19 Uhr bis 20 Uhr. Das sind 8-9 Stunden nach dem Brunch. So ein Rhythmus lässt den Körper Fett verbrennen und auch Krankheiten bekämpfen. Um 6 oder 8 Uhr zu frühstücken ist nicht gesund für den Körper und für bestimmte Menschen, denn der Körper ist noch gar nicht richtig wach. Der Stoffwechsel ist noch im Leerlauf. Wenn er schon so früh Nahrung bekommt, wird viel davon einfach als Fett gespeichert. Nun versteht man auch ein bisschen besser, warum viele Gläubige fasten, gesund sind und jahrzehntelang ihr Gewicht halten.Faste zweimal im Monat den ganzen Tag,um den Körper zu entlasten (Anfang desMonats und Mitte des Monats).Wie schaffe ich es, auf meinen Körper zu achten und ihn zu lieben? Die Antworten auf diese Frage findest du in Dantse Dantses‘ Buch „Ich liebe meinen Körper – Abnehmen in nur 21 Tagen“.Erhältlich hier bei indayi.de Und bei Amazon Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich. Als Printversion oder eBook erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.