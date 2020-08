„INSIDER“ RATSCHLÄGE UND TIPPS ZUM ABNEHMEN / Spruch des Tages 07. August 2020

Dantse Dantse gibt dir hier wertvolle Top "Insider" Ratschläge und Tipps zum Abnehmen. Viel Erfolg!



Kalt duschen! Kälte hilft beim Abnehmen: einer der wichtigsten Insider Ratschläge

Intermittierendes Fasten: Fasten während eines Tages hilft dir, das Gewicht zu regulieren und das Wunschgewicht zu halten

Faste zweimal im Monat den ganzen Tag, um den Körper zu entlasten (Anfang des Monats und Mitte des Monats).

Entschlackungskur: Hilft beim Fettabbau und macht gesund

Eine gute Entschlackungskur sollte mindestens eine Woche dauern, sehr gut ist, wenn sie 4 Wochen dauert

Die Sonne macht dünn: einer der einfachsten Insider Ratschläge

Die Sonne kurbelt den Stoffwechsel an!

„Es ist bekannt, dass Vitamin D-Mangel mit Übergewicht in Verbindung steht, aber bisher war nicht klar, ob der Mangel das Übergewicht verursacht oder umgekehrt.“

Nicht zu heiß und nicht zu kalt essen macht dünn

Wenn du Reis mit Öl kochst und dann ca. 12

Stunden abkühlen lässt, wird die Stärke neutralisiert. Und das soll bis zu 60% der Kalorien killen.

Muss ich auf vieles verzichten, wenn ich abnehmen oder ein Sixpack haben will?

Jein.

Was tun, wenn zwischen den Mahlzeiten der Hunger anklopft?

Die Bitacolanuss (oder Kolanuss),

ganz oder als Pulver in Getränken,

ist der beste Hungerstiller.

Hungerattacken vermeiden

Heißhunger entsteht durch Faktoren wie Unzufriedenheit, Stress, Müdigkeit, Unwohlgefühle, psychische Probleme. Heißhungerattacken treten aber oft plötzlich auf, häufig ohne Ankündigung und auch nicht zwingend jedes Mal.

Überprüfe, ob es wirklich nur eine Heißhungerattacke ist oder richtiger Hunger



Wann hast du das letzte Mal gegessen? Was hast du gegessen? Wenn es möglich ist, dass du Hunger hast (wenn es zum Beispiel 16 Uhr ist und deine letzte Mahlzeit um 12 war und es nur ein kleiner Teller Salat war), dann iss etwas. Überwinde den Widerstand und iss etwas.



Rede dich stark



Ein kleiner Satz bewirkt Wunder:

„Ja, ich bin satt und brauche wirklich

nichts und das ist gut so.“

Setze dir Fristen



Diese Erfahrung habe ich bei mir selbst gemacht und meinen Klienten im Coaching vorgeschlagen, und auch bei ihnen wirkt es gut. Wenn du öfter Heißhungerattacken auf Schokoladen und Süßes hast, dann setze dir Fristen, indem du zum Beispiel sagst

„Nach Weihnachten und Neujahr, das heißt ab dem 2. Januar bis Ostern gibt es keine Süßigkeit mehr bei mir, egal in welcher Form. Ich bin gewillt diese Entscheidung zu respektieren und ich werde sie respektieren, denn ich bin stark!“

Wähle gut, was du isst.

Milch, Zucker und Mehl machen süchtig, und man hat immer das Verlangen nach mehr.

Iss Bitacola und der Hunger ist weg.



Kokosnuss bekämpft den Heißhunger sehr effektiv



Iss eine Mango und der Hunger ist sofort weg. Den gleichen Effekt hast du mit Papaya oder Ananas.



Iss würzig



Chilischoten und Thymian reguliert den Appetit und hemmen den Hunger.



Tees aus frischer Minze und frischem Ingwer mit Zitrone hemmen den Hunger auf Süßes. Wasser trinken hilft auch.



Lenke dich bewusst ab, rufe zum Beispiel jemanden an. Nach ca. 20 Minuten wird dieses Gefühl verschwinden.



Geh raus in die frische Luft oder geh spazieren.



Sport treiben



Mache ein paar kleine Übungen. Sport treiben wirkt allgemein sehr gut gegen Heißhungeranfälle.



Iss 1 oder 2 Stunden nach dem Abendessen einen Apfel und du wirst sehen, dass die Lust auf Süßes oder Salziges weg ist oder gar nicht erst kommt. Banane geht auch, aber Apfel ist besser. Nüsse bitte nicht.



Entferne dich vom Ort des Essens.



Iss dich immer satt.



Vermeide ständiges essen ohne Disziplin.

Ich will mehr wissen!

Kalt duschen ist Medizin. Warm und vor allem heiß duschen ist dagegen eine Gefahr für die Gesundheit.Kalt duschen hilft beim AbnehmenWenn du kalt duschst, verringert sich automatisch und plötzlich die Temperatur deines Körpers. Der Körper aber versucht immer wieder, seine Temperatur auf 37° C zu bringen und dafür verbraucht er viel Energie. Energieverbrauch heißt Kalorienverbrennung.Deswegen kann man mit kaltem Duschen abnehmen, vorausgesetzt die Ernährungsumstellung ist voll im Gang. Das bedeutet, kalt duschen ist eine gute Hilfe bei einer Abnehmkur. Kalt duschen allein, ohne eine Ernährungsumstellung, hilft aber nicht viel.Fasten während eines Tages – das bedeutet, lange Pausen zwischen den Mahlzeiten – unterstützt das Abnehmen, da es hilft das Zuviel an Essen aufzufangen. Tägliches mehrstündiges Fasten verhindert Gewichtszunahme. Tägliche Fastenperioden regulieren das Gewicht. Das ist ein Gesetz, das man in den alten afrikanischen Ess-Rhythmus-Traditionen lernt.Die Konsumgesellschaft hat diese gesunde Realität aufgehoben und den Menschen zu einer Fressmaschine gemacht. Eine Maschine, die ohne Pause Essen aufnimmt und aber keine Zeit hat,dieses vollständig zu verarbeiten und in Energieund Abfall umzuwandeln.Durch lange Pausen zwischen den Mahlzeiten hat der Körper die Zeit und die Energie, das zugefügte Essen zu verarbeiten und umzuwandeln. Außerdem hat er genügend Zeit, um auf gespeicherte Fettreserven zuzugreifen, um die nötige Energie bis zur nächsten Mahlzeit zu haben.Nun versteht man auch ein bisschen besser, warum viele Gläubige fasten, gesund sind und jahrzehntelang ihr Gewicht halten.Eine Entschlackungskur befreit den Körper, das Blut und die Organe von Schlacken und Giften. Der Körper wir entsäuert. Sie hilft dem Körper Vitalstoffe besser aufzunehmen. Während der Entschlackungskur verlieren die meisten Menschen viele Kilos.Der Hauptgrund warum Schlacken überhaupt entsteht, liegt in der falschen und schlechten Ernährung. Auch wenn man Lebensmittel nicht genug kaut, können Schlacken entstehen. Weitere Faktoren sind Alkohol, Nikotin, Medikamente, Umweltgifte, chemischen Stoffe (auch im Haushalt), Pollen, Schimmel, Hausstaub, aber auch psychische Faktoren wie Stress, Depression, Ängste sowie Bewegungsmangel können Schlacken verursachen. Die Schlackenstoffe lagern sich in Geweben, Haut, Gefäßen, in den Organen (Leber, Nieren usw.) Gelenken, Darm und Darmschleimhaut an.Allgemeine Beobachtungen und die Lehren aus Afrika brachten mich dazu genauer zu recherchieren, ob und wie die Sonne dünn machen kann.Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Sonne wegen des Vitamin D dünn macht. Dies bestätigen immer mehr Untersuchungen. Beim 91. Jahreskongress 2009 der Endocrine Society in Washington, D.C., USA, berichteten Forscher der University of Minnesota darüber. Die Forschungsleiterin, Prof. Shalamar Sibley sagte:Am besten ist es, wenn du gekochte Gerichte, Tee, Kaffee und Co. lauwarm isst.Trinke abends Wasser oder dein Lieblingsbier nicht kalt, bzw. nicht direkt aus dem Kühlschrank. Auch die Suppe sollte nicht sehr heiß gegessen werden. Iss kalte Nahrungsmittel am besten mittags und nicht abends. Um den Mittag läuft der Körper in Hochform. Während dieser Zeit kann er einfacher die feste klebrige Wurst, die Butter, den Schmand und den Käse ohne viel Anstrengung verarbeiten, so dass weniger Entzündungen entstehen, als wenn du all das abends isst.Ein ungesunder Tag in der Woche wertet die gesunden Tage auf. Es tut der Psyche und auch dem Körper gut, immer wieder diese kurzen, kleinen Breaks zu haben. Du schätzt das Gesunde mehr, wenn du ab und zu das Ungesunde zu dir nimmst. Ganz generell bin ich kein Fan von totalem Verzicht. Aber Tatsache ist auch, dass man allgemein und besonders während der Abnehmkur bestimmte Lebensmittel vermeiden, bzw. stark kontrollieren und reduzieren sollte.Wenn du zwischen den Mahlzeiten Hunger hast, kannst du einiges tun, ohne Angst zu haben.Oder Obst, Gemüse, Avocado, Smoothie etc.Fast jeder erlebt Heißhungerattacken, die schwer zu kontrollieren sind, besonders wenn man auf Diät ist. Sie sind manchmal kaum im Zaum zu halten, so groß ist der Drang.Ich lese immer wieder, dass manche Experten oder Quellen sagen, dass Heißhungeranfälle sich vermeiden lassen, wenn man weiß, wodurch sie entstehen. Dem stimme ich nur bedingt zu, denn man weiß im Allgemeinen immer wodurch sie entstehen.Das bedeutet, wenn du heute aufgrund von Stress Fressanfälle hast, kann es sein, dass du morgen unter gleichen Bedingungen keine Anfälle hast. Deswegen ist es nicht immer einfach vorherzusagen, ob und wann sie auftreten.Wenn sie dann auftreten, hast du hier einige Tipps, um dennoch nicht ohne Kopf und ohne Halt alles in dich hineinzustopfen.Das kannst du tun, wenn du Heißhungerattacken hast oder wenn du Hungerattacken vermeiden willstDu wirst erstaunt sein, wie das wirkt. Wenn Heißhungeranfälle kommen, wird dein Unterbewusstsein dich automatisch an deine Entscheidung erinnern, und plötzlich werden die Anfälle verschwinden. Das glaubst du nicht? Dann probiere es aus! An Ostern kannst du dann wieder Süßes essen und dir dann wieder eine neue Frist setzen. Irgendwann wirst du kaum noch Anfälle auf Süßes haben. Jetzt hast du die Kontrolle. So verzichte ich, ohne zu kämpfen, monatelang auf Zucker und Co. ohne Anfall.Wenn die Hungerattacke sehr intensiv ist und du nicht widerstehen kannst, dann mache nicht den Fehler mit Kleinigkeiten anzufangen, die dich nicht satt machen können. Iss dann etwas Richtiges, das dich satt macht. Das komplette Kapitle "Insider" Ratschläge findest du im Buch „Das ESSENS-DRAMA und das ENDE DES ÜBERGEWICHTS" von Dantse Dantse!