Informationen zur Übertragung von COVID-19/Spruch des Tages 16. September 2020

Die bisherigen Studien und Informationen über das Coronavirus basieren zumeist auf Stichproben und Vergleichen mit den früheren Coronavirus-Krankheiten. Diese sind MERS-CoV und SARS-CoV. Vor Veröffentlichung werden diese nicht immer von anderen Experten überprüft. Zudem bleibt häufig unklar, ob sich die Ergebnisse reproduzieren lassen. Also, ob unter denselben Testbedingungen vergleichbare Ergebnisse erzielt werden können. Die Forschungsergebnisse sind deshalb nur mit Einschränkungen gültig. Sie basieren auf dem jetzigen Stand des Wissens.Der vorherrschende Übertragungsweg von COVID-19 scheint von Mensch zu Mensch zu sein.Nicht alle Menschen werden infiziert. Bis jetzt haben Mediziner noch nicht schlüssig klären können, warum? Es wird vermutet, dass Menschen mit einem gutem Immunsystem größere Chance haben nicht infiziert zu werden. Beziehungsweise nur leichte Symptome zu entwickeln.Unter anderen scheinen die Gründe darin zu liegen, dass viele Menschen nur milde oder keine Symptome zeigen. Sie wissen deswegen gar nicht, dass sie eine Coronavirus-Infektion haben. Weiterhin ist das Virus auch in der Inkubationszeit übertragbar.Nein, aber Hitze kann Ausbreitung und Infektiosität reduzieren.Das Virus ist sehr empfindlich gegenüber hohen Temperaturen. Dies kann die Ausbreitung in wärmeren Ländern verhindern, während das Gegenteil in kälteren Gegenden der Fall zu sein scheint.Das Coronavirus ist empfindlich gegenüber Umweltbedingungen. Gegenüber Hitze ab 30° wird die Infektionskraft des Virus kleiner. Kälte und hohe Luftfeuchtigkeit steigern die Lebensdauer des Virus.Die Erkenntnisse zu den genauen Übertragungswegen dieses Coronavirus sind noch nicht abgeschlossen. Was derzeit bekannt ist und ich hier zusammentrage, beruht auf dem derzeitigen Stand des Wissens.Die Übertragung kann vom Tier zum Menschen und von Mensch zu Mensch geschehen. Das Virus scheint hauptsächlich über Atemtröpfchen zu infizieren. Dabei werden Coronaviren von infizierten Menschen oder Tieren über Tröpfchen in die Luft abgegeben und danach eingeatmet. Wenn Menschen niesen oder husten passiert das zum Beispiel.Nicht nur durch die Luft kann man sich infizieren. Die Übertragung von Coronaviren über kontaminierte trockene Oberflächen ist anzunehmen und können über Schleimhäuten der Nase, der Augen oder des Mundes zur Infektion führen.Wie alle Tröpfcheninfektionen verbreitet sich das Virus nicht nur durch Atemtröpfchen in der Luft. Sondern auch über Hände. Das ist nicht nur beim Husten der Fall, sondern auch beim Anfassen von Oberflächen, die häufig angefasst werden. Diese Gefahr ist groß, da das Virus außerhalb des Körpers bis zu 9 Tagen überleben kann und infektiös bleibt. Es können alle Gegenstände übertragend wirken, die von infizierten Menschen angefasst wurden. Zum Beispiel Türgriffe oder Türklinken (auf diese Weise haben sich viele Ärzte und Krankenhaus-Mitarbeiter infiziert); praktisch alle Gegenstände im direkten Umfeld von infizierten Patienten, die oft aus Metall, Holz, Kunststoff oder Stoff sind.Zudem weisen neuste Ergebnisse darauf hin, dass das Coronavirus auch über das Verdauungssystem verbreitet werden kann.Im Kot von manchen Patienten hat man nicht wenige Mengen an Erregern gefunden.Derzeit gibt es nicht genügend epidemiologische Informationen, um festzustellen, wie leicht und nachhaltig sich dieses Virus unter Menschen verbreitet.