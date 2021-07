„In der Polygamie lebt’s sich besser“ von Max Nang //Leseprobe

Nur heiße Luft in unseren Betten?Ängste machen sich breit in unseren Schlafzimmern!Warum erlahmt die Lust auf Sex in der Gesellschaft und in der Partnerschaft immer schneller?Was machen Frauen und Männer falsch und was kann man dagegen tun?In der Gesellschaft emanzipiert und im Bett unterworfen, verklemmt und unemanzipiert? Ist es normal, dass Frauen heutzutage im Bett meist noch die untergeordnete Rolle spielen? Sollte das das Bild der modernen Frau sein?Und was ist mit den Männern: „Vorsprung durch Technik“, Rücksprung im Bett?! Warum schafft es der Mann, auf dem Mond zu landen und auf der Frau nur, zusammenzusacken? Ist das das traurige Bild des modernen Mannes?