GUT GERÜSTET GEGEN COVID-19! Das Immunsystem kann sich erfolgreich natürlich wehren mit diesen Power-Küchenkräutern und Gewürzen ohne Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel - wie in Afrika

Wie bleibst du gesund und sicher?Der Autor Dantse Dantse antwortet in diesem Buch auf die wichtigsten Fragen rund um das Thema COVID-19 aus allen Themen- und Lebensbereichen. Er zeigt, wie man mithilfe von Powerküchenkräutern und Gewürzen sein Immunsystem stärken, schützen, heilen oder wiederherstellen kann. Erfahre, wie du diese in deine alltägliche Ernährung integrieren und dich selbst, Familie und Freunde schützen kannst.Du bekommst sehr viele wertvolle Tipps und Rezepte, über Saucen und Dips mit Kräutern und Gewürzen, die stark antioxidativ, antientzündlich und antiinfektiös sind. Wie kein anderes Buch über das Coronavirus bis jetzt, hat dieses Buch wertvolles Wissen über dieses an einem Ort gesammelt. Es wird dir helfen dich, deine Familie und Freunde gegen COVID-19 zu schützen und keine Angst mehr zu haben. Treu zu den Prinzipien des Autors ist das Buch so einfach geschrieben, dass auch jedes Kind es sofort verstehen und die Schutzmaßnahmen anwenden kann, ohne viel zu überlegen. Dieses Buch ist ein solidarischer Beitrag zum Sieg über diese Coronavirus-Pandemie.Das Immunsystem – die wichtigste Verteidigung deines Körpers!Ein zentraler Akteur im Kampf gegen das neuartige Coronavirus ist unser Immunsystem. Das Immunsystem kann sich wehren und scheint die beste Waffe gegen eine Reinfektion zu sein, denn Studien zeigen, dass man kurze Zeit nach der Heilung von Covid-19, sich wieder infizieren kann. Die Hände waschen, in den Ellbogen husten, Distanz halten, Masken tragen und Desinfektionsmittel sind alles gute Regel, aber es ist dein Immunsystem, welches wirklich den Unterschied macht, Infektionen bekämpft und dich am besten vor Covid-19 schützt. Selbst wenn du einem Virus, dem Coronavirus oder anderen Erregern ausgesetzt bist, wenn dein Immunsystem gesund und stark ist, hast du eine bessere Chance nicht krank zu werden. Wenn du doch infizierst bist, wirst du schneller und mit kaum oder weniger schweren Spätfolgen genesen oder du bekommst die schweren Symptome gar nicht. Das Immunsystem ist ein komplexes Körpersystem, das aus einem Netzwerk von Zellen, Molekülen, Geweben und Organen besteht, die alle zusammenarbeiten, um den Körper zu schützen. Die Stärkung des Immunsystems ist daher eines der besten Dinge, die du tun kannst. Es ist die wichtigste Verteidigung deines Körpers, wenn es darum geht Viren zu bekämpfen. Erfahre in diesem Buch, wie du das Immunsystem stärken kannst, ohne gesundheitsgefährdende Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen.Powerkräuter und Gewürze helfen dabei, das Immunsystem zu stärkenEin großes Problem bei der bestehenden COVID-19-Forschung ist, dass man immer noch nicht genügend Zeit oder Daten hat, um die Krankheit effektiv und gründlich zu verstehen. Wir lernen immer noch über das Coronavirus. Die Informationen in diesem Buch sind zum Zeitpunkt der Drucklegung bekannt oder verfügbar. Die möglichen Leitlinien zu COVID-19 können sich jedoch ändern, wenn Wissenschaftler mehr über das Virus erfahren.Die Inhalte aus diesem Buch stammen aus den eigenen Erfahrungen des Autors, Kenntnissen aus Afrika und wissenschaftlich fundierten Studien aus aller Welt. Dadurch ist ein ganzheitliches Gesundheitsbuch entstanden, das als informativer Ratgeber ausführliche Informationen über Powerkräuter und Gewürze enthält, welche die Gesundheit fördern, das Immunsystem boosten und Krankheiten aktiv bekämpfen werden. Da es noch keine Medikamente und Impfungen gegen das Coronavirus gibt, ist die Diskussion über Immunität und Möglichkeiten, diese zu stärken zu einem heißen Thema geworden. Das neuartige Coronavirus oder COVID-19 hat keine endgültige Heilung. Nicht jeder erkrankt an der Krankheit und nicht jeder, der erkrankt ist stirbt. Daher liegt der Schlüssel zur Abwehr des Virus in der eigenen Immunität. Kräuter und Gewürze sind bei Weitem die wichtigsten Lebensmittel, um das Immunsystem schnell zu schützen, zu stärken, zu heilen oder wiederherzustellen. Sie haben starke und hoch dosierte antivirale und entzündungshemmende Eigenschaften, besser als Obst und Gemüse und können Bakterien und Viren zerstören. Sie sind entscheidend für die Stärkung des Immunsystems und schützen vor dem tödlichen Coronavirus.Dieses Buch enthält- Fragen und Antworten zu COVID-19 zu den Themen Übertragung, Spätfolgen, Schwangerschaft, Babys, Tiere, Immunität, Sexualität, Ernährung, und vieles mehr- Erklärungen zu Viren und Bakterien im Allgemeinen- Erklärungen zu den wichtigsten Fachbegriffen der Coronavirus-Pandemie- eine Liste der wichtigsten Powerkräuter und Gewürze und deren Nutzen für dich;inklusive einer Auflistung der bei ihnen enthaltenen Vitamin- und Mineralstoffwerte und welche gesundheitlichen Vorteile sie noch für dich haben- wertvolle Rezepte, um dein Immunsystem zu schützen und zu stärken- eine Anleitung, um selbst Desinfektionsmittel herzustellen- u.v.m.Bibliographische AngabenErscheinungsdatum 30.10.2020 bei indayi edition. ISBN Softcover 978-3-948721-49-7, ISBN Hardcover 978-3-948721-50-3, Taschenbuch, ca. 470 Seiten, 24,99 € - 29,99 €. 