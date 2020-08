Grundvoraussetzungen, damit der Jo-Jo-Effekt ausbleibt

Grundvoraussetzungen, damit Lebensmittel heilen und beim Abnehmen helfen

Bedingungslose Selbstliebe ist die erste Voraussetzung

Negative Meinungen mit liebevollen ersetzen



Wahrhaftige Ziele beeinflussen die Psyche positiv

Du solltest für dich und

nicht für jemand anderen

abnehmen wollen

Freue dich auf einen schönen, gesunden Körper

Positive psychische Einstellung ist ebenfalls eine wichtige Voraussetzung

Willenskraft muss auch der Überzeugungskunst von Freunden standhalten

Negative Sätze vermeiden

Benutzte positive Axiome, wie

„Ich habe diese Woche wieder 500 g verloren

und dabei esse ich mich satt!“

Voraussetzung: Schritt-für-Schritt vorgehen

Die kleinen Erfolge geben Mut, motivieren und machen glücklich

und die Sammlung von kleinen Erfolgen

machen dann den großen Erfolg.

Die erste Voraussetzung, damit du gesund Gewicht verlierst, ist die Selbstliebe. Nur durch die Selbstliebe kannst du dein Selbstwertgefühl steigern. Du musst ein Gefühl für deinen Körper haben und diesen Körper lieben. Halte dich für liebenswert und wertvoll. Lobe dich und mache dir selbst Komplimente.Selbstliebe bedeutet den eigenen Körper so zu behandeln wie ein seltenes Schmuckstück, wie ein schönes Auto, ja, wie etwas Besonderes, ein tolles Geschenk des Himmels.Bestrafe und beschimpfe dich nicht, wenn etwas mit der Diät falsch läuft. Glaube nicht, dass nur die anderen schöne Körper haben können und du nicht, weil du sowieso hässlich bist: „Ich bin sowieso hässlich, ich schaffe es nicht.“ Solche Meinungen über dich solltest du vermeiden und mit liebevollen und motivierenden Sätzen ersetzen:„Ich liebe mich und mag es sehr, wenn ich zwei Kilo leichter bin, denn mein Po sieht schöner aus und meine Beine passen wieder in meine schönsten Jeans!“„Meine schöne Brille steht mir besser, wenn ich weniger Umfang im Gesicht habe, wie vor 6 Monaten und so kann ich besser mein schönes Lächeln und meine sexy Lippen bewundern!“Ja, solche Selbstliebe-Worte über sich selbst motivieren mehr als alles andere, denn darin stecken auch schöne Ziele, die wahrhaftig sind. Du freust dich schon von Anfang an und während der ganzen Zeit über das Ergebnis, noch bevor es da ist. Und das beeinflusst deine Psyche sehr positiv und hilft auch in schweren Momenten die Ernährungsumstellung durchzustehen.Freue dich auf einen schönen Körper deiner Art, auf einen Körper ohne zu viel Fett (ein bisschen Fett ist sehr gesund), einen Körper ohne Krankheiten. Ja, freue dich die ganze Zeit während der Abnehmkur, wie schön und gesund du bist. Orientiere dich beim Beurteilen des Schönseins nicht an den Bildern aus den Medien, den Zeitungen usw., sondern nur an deinem Ziel. Vergiss nicht, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Deswegen ist jeder Mensch auf seine Art schön, und erst durch unsere falsche und schlechte Behandlung von uns selbst verändern wir unser Aussehen negativ. Deswegen geht es bei dir um die Mehr-Kilos und das Fett, das sich wegen der schlechten Ernährung angesammelt hat. Die Selbstliebe und die positive Einstellung zu dir selbst sind Grundbedingungen, damit du erfolgreich, gesund und nachhaltig abnimmst.Die Haltung einer Person ist wichtig für den Abnehm-Erfolg.Ein Mangel an Willenskraft und Selbstdisziplin und ein Übermaß an Ungeduld und negativem Denken sind die Hauptgründe, warum die Menschen ihre Ziele, nämlich Gewicht verlieren oder Gewicht erhalten nicht erreichen!Willenskraft hängt mit vielen Faktoren zusammen und fängt schon beim Einkaufen an. Der Wille muss auch stark sein, alle verlockenden Angebote von Freunden oder Verwandten abzulehnen („das ist doch nur ein bisschen Schoko…, ach du, das ist doch nicht schlimm, du übertreibst aber…., ach meine Liebe, nur noch ein Stück, morgen kannst du doch Sport machen…“ usw.).Die Selbstdisziplin stärkt die Willenskraft und hilft, dass man sich nicht sehr weit von seinem Ernährungsprogramm entfernt.Vermeide negative Sätze wie: „Ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, ich werde sowieso nicht so zierlich sein wie …“, vermeide das Wort „Diät“ und benutzte ab nun nur noch „gesunde Ernährung, bessere Ernährung, Ernährungsumstellung“, dennDiät bedeutet bewusst oder unbewusst „Einschränkung, Verzicht usw.“ und das ist negativ, denn niemand mag sich einschränken, auch dein Körper nicht.Wenn du negativ denkst, wirst du dem „Ich darf nicht essen“ mehr Aufmerksamkeit schenken. Das wird dich behindern, glücklich deine Ziele zu erreichen.„Ich esse gesund, ich werde immer fitter!“„Ich esse jetzt immer gesünder und werde immer fitter, ich freue mich, dass mein Körper mich glücklich macht, ich sehe immer besser aus, ich kann es tun und ich mache das gut…“ usw.Lobe dich selbst, freue dich über das, was du tust und über jeden Erfolg!Positiv und optimistisch sich selbst und der „Aktion Abnehmen“ gegenüberstehen – das stärkt und motiviert und kann sehr viel bewirken, denn dadurch wird der Stress reduziert, es gibt dir Mut, du bist ruhiger, zuverlässiger und du hast mehr Energie. Durch die richtige Einstellung wirst du in der Lage sein, dein Wunschgewicht erfolgreich zu erreichen, ein gesundes Gewicht zu erreichen.Eine „step-by-step“ Einstellung bringt langfristig nachhaltigere Erfolge als eine „schnell-schnell“ Einstellung. Nimm dir den Druck, dass du das gewünschte Gewicht mit schnellem Tempo erreichen möchtest weg, und gehe stattdessen gezielt vor. Setze dir Ziele, aber diese sollten nicht zu hoch sein, denn beim gesunden Gewichtverlust machen die kleinen Erfolge glücklich.Das bedeutet, du bist erfolgreicher und glücklicher, wenn du zum Beispiel jede Woche 500 g verlierst oder in zwei Monaten 2 kg als wenn du in einer Woche 2 kg verlierst und es dann aber nicht mehr weitergeht. 