Glücksrezepte für dich! Nutze sie für dein Glück

Werde endlich glücklich!Fragst du dich manchmal auch, ob du überhaupt so richtig glücklich werden kannst? Wir leben in einer sehr komplexen Welt! Es herrscht ein gewaltiger gesellschaftlicher Druck. Hinzu kommen viele anderen Probleme. Man möchte angepasst sein, nichts verpassen und dennoch versuchen individuell zu wirken. Ja! tatsächlich hört sich das im ersten Schritt sehr schwierig an. Doch machen materielle Dinge, Wohlstand, Ruhm oder Anerkennung uns glücklich? Sorgen sie für einen gewissen langanhaltenden Zustand den wir als glücklich bezeichnen können?Fang mit dir an!Das wichtigste ist die Einsicht. Wenn man nicht glücklich ist, ist das ein Zustand den man ändern muss. Man muss sich nur im klaren sein, dass dieser Zustand unbedingt zu ändern ist. Ein Mensch kann nicht auf lange Dauer unglücklich bleiben. Ein derartiger Zustand ist mit vielen weiteren Erkrankungen wie Depressionen, Burnout oder Stress verbunden. Fang an, an dir zu arbeiten. Es fängt bei den kleinsten Dingen an. Gestalte deinen Alltag neu. Distanziere dich von Menschen, die dich unglücklich machen. Trenne dich von Dingen, die ein schlechtes Gefühl in dir auslösen. Sei dir bewusst, dass das ganze nicht von heute auf morgen passiert. Viele Menschen benötigen hierfür Monate oder sogar Jahre. Halte dir aber immer klar vor Augen, was dein Ziel ist, und für wen du das tust.Schritt für Schritt in BegleitungManche Menschen haben Angst oder sogar Zweifel diese Schritte zu gehen. Viele sind einfach geblendet und brauchen Hilfe um die einfachsten Sachen wieder zu erlernen. Das Buch „Schöpferische Rezepte für Lebensfreude und Glücklichsein" von Tello Talla stellt dir die Glückloses vor. In seinem Buch führt er dich durch die Grundlagen und lehrt dich, was du in deinem Leben wirklich brauchst und tun kannst, um glücklich zu werden. Nach dem du dieses Buch angefangen hast zu lesen, wirst du eine Verwandlung spüren.Tello Talla aus: „Schöpferische Rezepte für Lebensfreude und Glücklichsein"Über den Autor:Tello Talla ist Kamerun-Deutscher mit afrikanischen Wurzeln. Er ist geprägt von europäischen Einflüssen und lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Sein Name bedeutet „der Beschützer". Er schreibt über gesellschaftspolitische Themen wie Burnout, Depression. Auch über Drogenmissbrauch und andere Themen, die unsere moderne Gesellschaft bewegen und schwächen. Dabei hat er mit seinen afrikanischen Wurzeln eine oft ungewöhnliche und Perspektiven eröffnende Sichtweise, die Menschen Themen verdeutlicht und bewusst macht und sie durch eine veränderte Ansicht der Dinge neue Wege ermöglicht. Er schreibt mi seinen vielfältigen Erfahrungen Bücher, um Menschen dabei zu helfen, glücklicher zu werden.Das Buch findest du auf indayi.de