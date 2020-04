Glücklichsein bedeutet Unglücklichsein meistern / Spruch des Tages 7. April 2020

oder: Wie programmierst du dasGlücklichsein fest in dir?Zum ersten Mal gibt es ein Buch, das wirklich praktische Anleitungen gibt, die für jeden verständlich und visualisierbar sind. Du liest dieses Buch und du siehst dein eigenes Glück. Du wirst schon allein beim Lesen glücklich.Dem Autor Tello Talla, der seiner Glückstherapie der „Primitiven“ den Namen „Schöpferische Rezepte für Lebensfreude & GlücklichSein – Die Glückscodes des Ursprünglichen“ gibt, gelingt es, die Säulen des Glücks mit konkreten Begriffen (Glücksarchitekten, Glückstechniker, Glücksarbeiter und Glückshelfer) begreifbar zu machen, damit dieses Gefühl tatsächlich materialisiert wird. So ist es einfacher für dich, das Programm „Glücklichsein“ selbst in dir zu installieren.Dieses Buch zeigt und beweist dir, was die Saboteure des Glücks sind, woran man beim Streben nach dem Glück scheitert. Talla erklärt dir den Unterschied zwischen Glücksmomenten (in denen sich die Menschen für glücklich halten bzw. die die meisten Menschen mit echtem Glücklichsein verwechseln), die immer wieder weggehen und dem wahren Glücklichsein, das bleibt, egal welche schweren Situationen du gerade durchlebst. Du erfährst, wie du die besonderen und hilfreichen Werte wie Selbstliebe, Liebe, Glaube, Dankbarkeit, Barmherzigkeit, Demut, Gelassenheit, Geduld, Freude und viele mehr mit einfachen und wirksamen Methoden fest in dir verankerst. Erstaunlicherweise zeigt dir das Buch, wie du Glück auch kaufen kannst.Du lernst, was „primitiv“ bedeutet und warum der „Primitive“ weise ist und weise handelt.Das Beste kommt immer am Schluss und in diesem Buch ist es die magische Formel, die eigentlich alle kennen sollten: Zwei Dankes-Rituale, morgens und abends, die zu 100% dein Leben radikal verändern werden. Du wirst eine erstaunliche Verwandlung erleben und viele psychosomatische und sogar manche chronischen Krankheiten können verschwinden, ohne dass du sie explizit bekämpfst oder auch nur namentlich erwähnst.Du profitierst von den umfangreichen Erfahrungen von Tello Talla aus den verschiedenen Kulturen, die ihn ausmachen, von wissenschaftlichen Fakten und von spirituellen Erkenntnissen aus der Bibel.Glücklichsein bedeutetUnglücklichsein meisternBist du wirklich glücklich?Viele Menschen werden bei dieser Frage erst einmal lange nachdenken, bevor sie eine Antwort geben, obwohl die Frage so einfach ist.Warum fällt dir die Antwort so schwer? Willst du wirklich glücklich sein? Das heißt auch zu lernen, mit Unglück und harten Zeiten umzugehen? Dann musst du bestimmte Werte in dir installieren.Wie kannst du auf Dauer glücklich sein, auch wenn der Partner dich verlässt und du alleine bist? Wenn du eine schwere Phase voller Leid durchlebst? Oder wenn du alles verloren hast und alles schiefgeht? Auch wenn du schwer krank bist? Wenn das Schicksal meint, dich prüfen zu wollen?Wer denkt, Glücklichsein würde bedeuten, immer nur alles Schöne und Gute zu haben und zu erleben, der weiß nicht, was Glücklichsein ist, denn Glücklichsein bedeutet Unglücklichsein meistern. Glück umfasst immer das Unglück, sonst wäre das Glück nicht erkennbar, nicht messbar.Das Leben des AutorsDer Autor dieses Buches redet nicht nur, er selbst ist das beste Beispiel für das, was er schreibt. Sein Leben war nicht immer einfach. Sein Leben ist durchkreuzt von harten Prüfungen und dennoch staunen Menschen, wenn sie ihm begegnen. Wenn man ihn sieht, dann glaubt man wirklich, dass es dieses wahre Glück gibt, das nicht von X oder Y abhängig ist. Ein tiefes Glück, das innen verankert ist, das entspannt und ruhig macht. Viele Menschen fragen ihn immer wieder: „Wie machst du das? Woher kommt immer dieses ansteckende Lächeln und die Freude, wenn du einen Raum betrittst?“ Er schläft nur 3-4 Stunden pro Nacht, arbeitet ca. 12 Stunden am Tag, coacht und therapiert Menschen, schreibt Bücher und kümmert sich jeden Tag um seine Familie. Und dennoch sieht man an ihm nie Stresszeichen.„Ich bin einfach glücklich. Egal was passiert, auch wenn ich nicht immer zufrieden bin. Ich habe das Glücksprogramm tief in mir“, gibt Tello Talla als Antwort, der jeden Tag Menschen – reichen wie armen, kranken wie gesunden, Männern wie Frauen, alten wie jungen – zum Glücklichsein verhilft. Dabei ist dieses tiefe Gefühl, das nichts wirklich erschüttern kann, gar nicht so schwierig zu bekommen bzw. in sich zu installieren.Lies doch einfach dieses Buch und du wirst plötzlich und ganz von allein spüren, wie glücklich du bist, du wirst wissen, was du brauchst und tun musst, um das feste und tiefe Glück wie ein Programm in deiner Seele zu installieren.

