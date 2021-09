Glücklich sein ist keine Glückssache! // Spruch des Tages 01.09.2021

Wie wird man glücklich?



Denn glücklich sein ist keine Glückssache oder wie programmierst du es fest in dir selbst?Der erfolgreiche Autor Dantse Dantse kennt die Antwort dazu. In seinem Ratgeber „Die 4 Glückssäulen der Primitiven – So einfach wirst du glücklich und bleibst es, egal was passiert“ teilt er sein Wissen mit dir und lässt dich an diesem Glück teilhaben. Außerdem profitierst du von den umfangreichen Erfahrungen von Dantse Dantse aus verschiedenen Kulturen, die ihn ausmachen, aus wissenschaftlichen Fakten und aus spirituellen Erkenntnissen aus der Bibel.Zum ersten Mal gibt es ein Buch, das wirklich praktische Anleitungen gibt, die für jeden verständlich und visualisierbar sind. Du liest das Buch und du siehst selbst das Glück. Du wirst alleine beim Lesen schon glücklich. Hier erfährst du alles über das wahre glücklich sein und wie du es erlangst. Denn es gibt einen Unterschied zwischen einzelnen Glücksmomenten und dem wahren Glück, das in jeder Situation erhalten bleibt. Außerdem zeigt und beweist dir dieses Buch, was die Saboteure des Glücks sind. Denn wenn du diese kennst, weißt du woran du beim Streben nach Glück scheiterst.Du erfährst, wie du hilfreiche Werte wie Selbstliebe, Liebe, Glaube, Dankbarkeit, Barmherzigkeit, Demut, Gelassenheit, Geduld, Freude und viele mehr mit einfachen und wirksamen Methoden fest in dir verankerst. Mit diesem Buch wirst du auch schnell das Sprichwort Glück kann man nicht kaufen vergessen, denn dieses Buch zeigt dir dass das sehr wohl möglich ist! Du dachtest immer das Wort „primitiv“ ist etwas Negatives? Falsch! In diesem Buch lernst du, was primitiv wirklich bedeutet und warum der Primitive weise ist und weise handelt.Das Beste kommt immer zum Schluss und in diesem Buch ist es die magische Formel, die eigentlich alle kennen sollten: zwei Dankes-Rituale, morgens und abends, die zu 100% dein Leben verändern werden. Du wirst eine erstaunliche Verwandlung erleben und viele psychosomatische und sogar manche chronischen Krankheiten können dadurch verschwinden, ohne dass du sie explizit bekämpfst oder auch nur namentlich erwähnst.Erhältlich bei:… Und bei deinem Lieblingsbuchhandel!Der aus Kamerun stammende Allround-Mehrfach-Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch, darunter Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen, Verleger, Gründer, Experte für Ernährungs-, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklungswissenschaften, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt in Darmstadt.Folge uns auch auf Instagram Facebook und Twitter