Gesundheitswunder Tropenfrucht

Die Ananas ist nicht nur eine leckere Frucht, sie ist eine starkes Heilmittel, das unserem Körper wichtige Mineralien und Spurenelemente zuführt. Die tropische Gute-Laune-Frucht ist auch ein Lieferant wichtiger Vitamine. Frischer Ananassaft wirkt sehr positiv bei Fieber.Ananas ist eine ideale Frucht, die bei der Entsäuerung des Körpers eine wichtige Rolle spielt. Denn sie wirkt aufgrund ihrer Mineralstoffe sehr basisch.Auch für die Psyche und bei Stresssituationen wirkt die Ananas wahre Wunder. Sie macht gute Laune, ist gut für das Gehirn und die Haut und fördert die Lust am Sex. Sie enthält natürliches Vanillin und Serotonin. Dieses stimuliert gute Laune, gute Stimmung, Entspannung, bremst Heißhungerattacken, Zorn, Unruhe, Aggressivität, Ängste und Nervosität.Tryptophan wird in den USA sogar als Antidepressivum, in Deutschland hingegen als mildes Schlaf- und Beruhigungsmittel angeboten. Es wurde festgestellt, dass Menschen, die Depression haben, einen sehr niedrigen Serotoninspiegel haben.In Afrika wird Ananas auch bei Hautproblemen, Verletzungen, Entzündungen, Scharlach, Blasenbeschwerden, Verdauungsproblemen, Krämpfen, usw. eingesetzt. Sie wirkt entzündungshemmend.Die Ananas hilft dem Körper Fett zu verbrennen und ihn zu entschlacken. Sie kann auch gegen Krankheiten, wie z.B. Krebs helfen, sagen manche Studien.In Kamerun wurde Papaya nicht nur als leckere, kalorienarme Frucht gemocht, sondern auch als Arzneimittel benutzt. Sogar Internationale Studien belegen diese Erkenntnisse und dieses Wissen aus Afrika über die heilende Wirkung der Frucht.Man kann alles an der Papaya gebrauchen, die Haut der Frucht, das Fruchtfleisch, die schwarzen Kerne, die Blätter und den Saft des Baumes.Wegen ihres Enzyms Papain und den essentiellen Nährstoffen, die sie enthält, kann die Papaya gegen viele Krankheiten helfen.Magen-Darm-Beschwerden, Blähungen, Verstopfungen und Verdauungsbeschwerden werden gelindert. Verantwortlich dafür ist das Enzym Papain und die Ballaststoffe. Die Kerne der Papaya werden in Kamerun als Entwurmungsmittel benutzt.Papaya hilft bei:Falten und HautproblemenWundheilungVerbrennungenUngesundem SpermaEntzündungen und SchwellungenRheumaKrebszellenUnd viel mehrDie Papayakerne sind noch wertvoller als die Frucht selbst. Sie werden in Afrika als Verhütungsmittel benutzt und sind wichtig für die Gesundheit von inneren Organen, wie der Leber.