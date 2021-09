Gesund ohne Tabletten – Hörprobe

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Über das Buch



Du hast dir das Video angeschaut und möchtest noch mehr über dieses Thema erfahren? Dann kaufe dir jetzt das Buch „Werde dein eigener Arzt, ohne Tabletten“!



Unser eigener Körper verursacht die meisten chronischen Krankheiten. Jede Zelle von uns ist auf Gesundheit programmiert. Wenn diese Zellen nun Krankheit verursachen, bedeutet das, dass etwas Gravierendes passiert ist, was das Gleichgewicht gekippt hat. Das führt dazu, dass der Körper, die Zellen, nicht mehr die Gesundheit schaffen, sondern die Gesundheitsprobleme. Wenn man dann das Gleichgewicht wiederherstellt, wird der Körper wieder fähig sein das zu tun, was er gemacht hat, nämlich die Gesundheit fördern und sichern.Da das Problem intern ist, ist das Gleichgewicht auch wieder intern zu schaffen. Eine Lösung von Innen muss daher gefunden werden. Du musst dafür den Zugang zu dir finden, in Kontakt mit dir treten, dein ganzes Leben durchhorchen, dich kennen lernen.In diesem hilfreichen Nachschlagewerk findest du wertvolle und einfache Tipps und Tricks wie du deinen Körper bei der Selbstheilung unterstützt und deine Gesundheit selbst fördern kannst, ohne Medikamente, einen Arzt oder Apotheker.„Werde dein eigener Arzt" hilft dir dabei deinen Körper besser kennen zu lernen. Welche Organe sind besonders wichtig beim Gesundbleiben? Welche Rolle spielt zum Beispiel der Darm oder das Knochenmark dabei, dich gesundzuhalten und was kannst du tun, um den Darm und das Knochenmark zu schützen vor Krankheiten und äußerlichen Einflüssen wie Viren und Bakterien?Du lernst außerdem, was du aktiv tun kannst um ein gesundes und wertvolles Leben zu führen. Dazu zählt wie du dich richtig ernährst, welche Lebensmittel schädlich sind und welche Gesundheitsfördert wirken. Wie du richtig schläfst, meditierst oder vergibst und besonders interessant: Wie du Selbstliebe einsetzen kannst um gesund zu bleiben.Das Buch hilft dir dabei, dir selbst zu helfen. Dir selbst Arzt und Freund zu sein und dein Leben gesund zu meistern.