Gesund fühlen und abnehmen so einfach wie nie! Unsere Top 3 Ernährungsratgeber

Ernährungsratgeber gesucht? Unsere Ernährung entscheidet über so viel! Was nicht viele wissen: Neben den allgemein bekannten Effekten auf Gewicht oder Blutzuckerspiegel, beeinflusst unser Essen eigentlich unser ganzes Leben. Unsere Stimmung, unser Immunsystem und damit unsere Gesundheit. Nahrung kann uns langfristig vor fast allen Krankheiten schützen und sogar von schweren Erkrankungen wie Krebs heilen! Essentiell sind dafür Nährstoffe und Vitamine, wenig Zucker und schlechte Kohlenhydrate. Eine gute Balance aus gesunden Stoffen ist auch eine gute Garantie für ein gesundes Leben! Es ist aber nicht einfach, den Überblick zu behalten. Deshalb stellen wir dir heute drei einzigartige Ernährungsratgeber von Dantse Dantse vor. Such dir einfach den aus, der am besten in dein Leben passt!1. Ernährungsratgeber: Würz dich gesundNatürlich sind Obst und Gemüse wichtig, doch Kräuter sind viel wichtiger! Denn in ihnen stecken wichtige Nährstoffe, die wir brauchen. Sie sind die reichhaltigsten Quellen von Anti-Oxidantien, Vitaminen, Mineralien und anderen Vitalstoffen. Wusstest du, dass pro 100g in Bärlauch dreimal und in Basilikum 60-mal mehr Vitamin A enthalten ist als in Orangen? Alleine an diesem Beispiel kann man die Macht der Kräuter schon etwas erahnen. Mit ihnen hast du nicht nur alle Nährstoffe, die du brauchst. Du bekommst sie sogar gleich in den richtigen und wichtigen Kombinationen.In diesem Buch wirst du die wichtigsten Heileigenschaften der meist benutzten Kräuter und Gewürze sowie ihre Nährstoff-Angaben kennen lernen. Besonders eigenen sich diese Tipps für Kinder, die Schwierigkeit haben, Obst und Gemüse zu essen und es nicht mögen. Kräuter und Gewürze lassen sich ganz einfach beim Kochen in das Essen mischen, ohne dass es bemerkt wird. 2. Ernährungsratgeber: Iss und trink dich gesund!Ernährungsratgeber iss und trink dich gesundIn diesem Band geht es darum, was uns gesund, fit und vital macht! Du erhältst Hinweise, wie du deine Gesundheit ganzheitlich mit natürlichen Lebensmitteln stärkst, schützt, erhältst oder wiedererlangst. Der Band enthält Informationen zu:Vitaminen und Mineralstoffen: wo sie vorkommen, ihre Funktion, was ein Mangel verursachtAntioxidantien: warum so gut für uns sind, wo man sie findet und warum synthetische Antioxidantien nicht hilfreich sindOmega 3 FettsäurenBasische, bittere, säuerliche Lebensmittel, mit ausführlichen Tabellen zu basischen LebensmittelnNatürlichen AntibiotikaGiften und Chemikalien in Lebensmitteln und GegenmaßnahmenUnd vieles mehr 3. Ernährungsratgeber: Ich liebe meinen Körper: Abnehmen in nur 21 Tagen, afrikanisch inspiriertErnährungsratgeber Ich liebe meinen KörperDauerhafte Gewichtsreduktion, ohne Jo-Jo-Effekt? Gezielt abnehmen und Fett am Bauch oder an den Hüften verlieren? Ohne Fitnessstudio? Ja, das geht! Erfolgscoach, Ernährungsberater und Autor Dantse Dantse zeigt dir wie! Lerne wie Du 1. mit guten Kohlenhydraten zum Traumkörper gelangst, 2. welche tropischen Lebensmittel dein Fett schmelzen lassen, 3. welche drei magischen Waffen dein Übergewicht wegzaubern und viele mehr!Bekämpfe dein Fett, ohne Diät und baue Muskeln auf, ohne Fitnessstudio. Programme, mit denen das Abnehmen zum Kinderspiel wird. Mit Power-Carbs, Ballaststoffen und Öl endlich gezielt Problemzonen wegzaubern!