Geist- und Körper-Reset in 35 Tagen / Spruch des Tages 11. August 2020

Kompletter Geist- und Körper-Reset in 35 Tagen mit DAINU-VEGAN

Unsere Ernährung hat sich mit der Zeit drastisch verschlechtert

Unser Essen macht uns krank

Reset

Diese Regenerationsprozesse bringen den Körper auf ein neues Level

Das ist möglich mit DAINU-VEGAN, einer 5x7-tägigen, sehr basischen Ernährung

Einen Monat lang kein Fleisch, keine Milch, keinen Käse, keinen Weizen, keinen Zucker und du erkennst dich nicht wieder!Die Vorstellung von Ernährung hat sich stark verändert. Mehr und mehr ging es nur noch darum, Menschen den Bauch voll zu machen. Das bedeutet, den Hunger vermeiden. Die Rolle der Gesundheit in der Ernährung verschwand. So dass unsere Ernährung nun seit einigen Jahrzehnten für Menschen und Tiere die Hauptursache von physischen und psychischen Krankheiten aller Art geworden ist.Was wir täglich aufnehmen, um uns zu ernähren, ist extrem nährstoffarm und enthält dazu noch sehr viele Chemikalien, wertlose Nährstoffe und Müll – alles das belastet den Körper, zerstört die Darmflora, macht das Herz und die Leber krank, verschmutzt das Blut, die Blutgefäße, verstopft die Nieren, destabilisiert den Stoffwechsel und den Hormonhaushalt, macht die Knochen brüchig, fördert Muskelschwund, stört und verwirrt das gute Funktionieren des Gehirns und des ganzen Nervensystems. Die Konsequenzen sind eine Übersäuerung des Körpers und die Vermehrung von freien Radikalen, was zu Entzündungen und zahlreichen Krankheiten führt: Übergewicht, verformte Figur, Haut- und Haarprobleme, sexuelle Störungen, instabile Psyche, Stress und viel mehr.Wie ein Laptop, der irgendwann wegen Überlastung nicht mehr schnell hochfahren kann, der ständig hängt und erst durch einen aufräumenden Reset wieder seine normale Geschwindigkeit erlangt, genauso muss dem Körper auch ständig die Möglichkeit gegeben werden, sich durch einen gesamten, ganzheitlichen, aber sanften Reset zu regenerieren, sich zu erholen, Müll auszuscheiden, um ihn zu seinem gesunden Gleichgewicht zurückzubringen.Man hat mehr Power, Kraft und ist fitter. Viele Krankheiten und schmerzhafte Beschwerden verschwinden von allein, man eliminiert schlechtes und überschüssiges Fett, man verliert an schlechtem Gewicht, der Körper und die Haut werden straffer, die Erektion und Libido werden stärker, Cellulite- und Faltenbildung wird weniger bzw. verlangsamt, Muskeln werden gebildet, der Stoffwechsel wird entlastet, der Hormonhaushalt bleibt ausgeglichen, man hat mehr Glücksgefühle, gute Laune, mehr Lebensfreude.Wenn man will, kann man DAINU-VEGAN auch alle 3 Monate für 13 Tage oder alle 6 Monate für 35 Tage durchführen.Auch eine tagesweise DAINU-VEGANE Ernährung hilft dem Körper sehr. Das bedeutet, es würde dich gesünder machen, wenn du dich zum Beispiel alle zwei Tage DAINU-VEGAN ernährst. DAINU-VEGANE Ernährung kannst du so erweitern, wie du willst. Wichtig ist, dass du diese Phasen in deinem Ernährungslebensstil behältst und dass in der restlichen Zeit, wenn du dich mit Fleisch und Fisch ernährst, 95% der Mahlzeiten pflanzlich sind.