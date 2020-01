Friede, Freude, Versöhnung / Spruch des Tages 27. Januar 2020

Ohne Verzeihen ist es sehr schwer, glücklich zu sein. Das gilt auch für das Bitten um Verzeihung. Wenn du fühlst, dass du etwas falsch gemacht hast und wünschst, dass man dir deinen Fehler nachsieht, geh und bitte um Verzeihung. Du wirst sofort und auf der Stelle spüren, wie du entlastet, frei und glücklich wirst. Wenn die Bitte um Verzeihung echt und tiefgründig ist, ist es auch irrelevant, ob dir verziehen wird oder nicht. Du hast das Richtige getan und der Rest liegt nun bei dem, der um Verzeihung gebeten wurde.Sehr wichtig ist, dass du dir selbst verzeihst und vergibst. Du kannst nur über die Vergebung deiner Schuld und Sünden die Liebe zu dir selbst finden, die Liebe, die dich glücklich und unabhängig macht. Denn diese Liebe zu dir selbst macht nicht abhängig, sondern befreit dich.Verzeihung und Vergeben ebnen den Weg zur Versöhnung. Die Versöhnung bringt Frieden und Freude, all das, was glücklich macht.Tello Talla aus: „Schöpferische Rezepte für Lebensfreude und Glücklichsein“Wir hoffen, dass ihr alle gut in die neue Woche gestartet seid!WARNUNG:Das Lesen der Bücher von Tello Talla kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen