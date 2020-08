Frauen und Potenz versus Impotenz

Beschreibung und Definition von Sexualität ist einseitigDie Beschreibung und Definition von Sexualität in der Wissenschaft und der Medizin ist sehr einseitig, sehr geschlechtsspezifisch und beschränkt, dies ist bei weiten Teilen der Sexualität der Frau der Fall. Begriffe wie Erektion, Potenz, Ejakulation, Virilität werden allein dem Manne zugeschrieben und der Frau nur die passive Rolle der Konsumentin mit einer Vagina zugeteilt.Die Unterschiede zwischen Mann und Frau sind hauptsächlich sozialDie Frau wurde so definiert, als ob sie im Sex nur reaktionsfähig und nicht aktionsfähig ist, und dies zementiert die körperliche Unterlegenheit derFrau im sexuellen Bereich.Die Unterschiede in der Art der Lustempfindung und Erregung und die unterschiedlichen sexuellen Aktionen und Reaktionen von Männern und Frauen haben weniger mit natürlichen und körperlichen Gründen zu tun, sondern sind vielmehr rein sozial und daher psychischen Ursprungs. Viele Frauen leben ihre Sexualität heute so, wie es ihnen seit Jahrhunderten einprogrammiert wurde und nicht so, wie die Natur es wirklich vorgesehen hat.Wenn du als Frau deine Sexualität neu entdecken möchtest, oder als Mann die Frauen und ihre Empfindungen besser kennenlernen willst, dann werfe schnell einen Blick unter „Blick im Ratgeber!“.#Frauen,# Potenz, #Ejakulation, #Lustempfindung, #Lust, Beschreibung und Definition von Sexualität, reaktionsfähig, aktionsfähig, soziale Unterschiede, biologische Unterschiede.Quelle: K.T.N. Len'ssi: "Der ultimative Potenz-Ratgeber. Das Buch, das die Erektion und das Sexleben des Mannes radikal verbessert und ihn fit und jung macht. Iss, trink, & denk dich schlapp oder potent. POTENZ-BOOSTER & EREKTIONS-KILLER nur mit Lebensmitteln." Darmstadt: indayi edition.