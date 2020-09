Frauen können dasselbe erreichen wie Männer – sei es beruflich oder privat – ohne ihre Persönlichkeit als Frau aufzugeben. Sie erreichen, was sie wollen, sie sind ausgeglichener, glücklicher, gesünder und genießen das Leben mehr – und bleiben dabei Frauen!Mit der Weiblichkeit im Privatleben und im Beruf erfolgreich und glücklich sein? Das ist nicht nur möglich, sondern sollte normal sein. Deswegen ist der Titel dieses Buches, „Unwiderstehlich weiblich und erfolgreich sein“, keine Ansage, sondern ein Appell. Weiblichkeit ist Macht, Kraft, die stärkste Waffe einer Frau.Immer mehr Frauen sind heute mit Problemen konfrontiert, die mit ihrer Weiblichkeit zusammenhängen: seien es gynäkologische Störungen, die Schwierigkeit ein erfüllendes Sexualleben zu führen, Schwierigkeiten sich beruflich anzupassen und die gleiche Anerkennung zu bekommen wie Männer oder Schwierigkeiten die neue Rolle der Frau in der Familie zu etablieren, was bedeutet, in Gleichgewicht zwischen all den Rollen herzustellen, die täglich von Frauen übernommen werden müssen. Frausein wird heute in gewisser Hinsicht immer mehr zu einem Wettkampf anstatt zu einer natürlichen Entwicklung, also einem normalen, ruhigen und natürlichen Zustand.Unsere Gesellschaft hat im Laufe der Zeit bewirkt, dass sich Frauen immer mehr von sich selbst entfernen. Ohne es zu merken, haben sich viele Frauen dieser Männergesellschaft angepasst. Sie glauben, dass sie erst dann starke Frauen sind und respektiert werden, wenn sie Männereigenschaften übernommen haben. Dabei zerstören sie selbst das, was eine Frau zu einer starken und selbstbewussten Frau macht: Die Weiblichkeit. Und vor der Weiblichkeit hat der Mann schon immer Angst gehabt.Sind Weiblichkeits- oder Männlichkeitsattribute von der Gesellschaft (den Menschen) definiert oder sind sie ihnen direkt von der Natur gegeben?Ausgehend allein von der Konstitution des weiblichen Körpers, dessen Bestandteilen und Funktionen, die zum Teil sehr unterschiedlich von denen des Mannes sind, ist es zwingend anzunehmen, dass die Frau in weiten Teilen anders denkt, handelt und fühlt. Eine Frau deren Körper gemacht wurde, um Leben zu ermöglichen, 9 Monate einen Menschen in sich zu tragen und ihn durch Schmerzen ans Licht der Welt zu bringen, muss automatisch bestimmte Eigenschaften haben, die allein ihr zugeordnet sind. Sie muss schon deswegen bestimmte angeborene mentale, psychische und körperliche Eigenschaften besitzen, um diesen Prozess zu überstehen. Wenn man weiß, was für eine harte Zeit nach der Geburt vor einer Frau liegt, in der sie manchmal tagelang nicht schlafen kann und dabei das Kind ernähren muss, aus ihrem eigenen Fleisch und Blut, ist es wirklich verrückt zu denken, dass eine solche Person nicht bestimmte Attribute von der Natur bekommen hat, um diese Herausforderungen zu meistern.Dennoch sind viele weibliche Attribute auch kulturell bedingt und von Menschen erfunden und propagiert sowie von den Frauen von Generation zu Generation aufgenommen und weitergegeben worden. Dies ist zum Beispiel der Fall bei bestimmten Aspekten der Körperpflege wie beim Schminken oder auch dem Rasieren. Auch in der weiblichen Sexualität kann man Attribute finden, die die Gesellschaft erfunden hat, Attribute, die nicht immer mit den wahren sexuellen Gefühlen der Frauen zu tun haben.Möchtest du mehr über Beschreibung der Weiblichkeit (positiv modern und negativ altmodisch) und ihre positive (oder negative) Wirkung auf Frauen erfahren? Dann kaufe Dantse Dantses‘ Buch „Unwiderstehlich weiblich und erfolgreich: Weiblichkeit ist Macht, Kraft und die stärkste Waffe der Frau“.Erhältlich hier bei indayi.de Und bei Amazon Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich. Als Printversion oder eBook erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.