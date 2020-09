Fleischersatzprodukte – die vegane Lösung?

Mit VEGAN 3.0 für 30 Tage vegan leben. Diese Art von Fasten während eines Monats bedeutet eine lange Pause von Fleisch-, Milch-, Weizen- und Zuckerprodukten. Das ist Medizin für den Körper und die Psyche. Monatliches Fasten verhindert nicht nur die Gewichtszunahme, sondern hilft dem Körper, Schadstoffe auszuscheiden und sich zu regenerieren. Das ist eine Herausforderung, der sich inzwischen immer mehr Fleischesser stellen. Einfacher wird die Challenge durch die vielen veganen Fleischersatzprodukte.Heutzutage gibt es in den meisten Supermärkten ein größere Auswahl an veganen Produkten. Darunter sind neben natürlichem Tofu auch immer mehr vegane Fleischersatzprodukte. Diese werden von Konsistenz und Form her so zubereitet, dass sie wirklich wie Fleisch aussehen. Doch der Autor Tabou B.B. Braun meint, diese Fleischersatzprodukte sind für ihn ein riesiger Selbstbetrug.Tabou B. B. Braun erklärt: Wenn ich vegan essen will, dann sollte ich dem Fleisch- und Fleischprodukteverzehr auch nicht nachtrauern. Daher gehören für ihn veganes Schnitzel oder vegane Bratwurst nicht zu VEGAN 3.0. Vegane Fleischprodukte erinnern das Gehirn unbewusst an Fleisch und an das Genussgefühl, wenn man Fleisch isst. Daher ist es für ihn eine Selbstlüge, zu sagen, dass man sich vegan ernährt, wenn man Fleischersatzprodukte konsumiert.Bezeichnungen wie veganes Schnitzel, vegane Fleischwurst oder veganer Gulasch täuschen das Gehirn und vermitteln vielen Menschen das Gefühl, wirklich Fleisch zu essen. Der Grund ist, dass Name, Form und auch die fleischähnliche Würzmischungen das Gehirn täuschen. Der Autor selbst machte mit seinen Freunden ein Experiment. Er lud sie zum Essen ein, und tischte ihnen Bratwürste, Schnitzel und Lyoner Aufstrich auf. Natürlich waren diese Produkte alles vegane Fleischersatzprodukte, was er jedoch vorerst verschwieg. Die Freunde aber zweifelten nicht daran, dass es sich um normale Fleischprodukte handelte. Die Fleischersatzprodukte gaukelten ihnen vor, sie hätten wirklich Fleisch gegessen.„VEGAN 3.0“ aber setzt auf eine wirklich vegane Ernährung für 30 Tagevegane Fleischersatzprodukte.Du isst normal Fleisch im Alltag, möchtest aber einmal ausprobieren, Dich 30 Tage lang vegan zu ernähren? Dann ist dieser Ratgeber genau das Richtige! In „VEGAN 3.0“ findest Du alle Informationen rund um das Thema vegan.Das Buch gibt es auf indayi.de Außerdem auf Amazon , sowie in allen Online-Shops, tolino-Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Das Lesen der Bücher Tabou B. B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.