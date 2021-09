Fit in den Herbst – Schnell und gesund abnehmen tut gut!

Abnehmen gefällig?



Du warst im Sommer doch nicht so oft Schwimmen wie gedacht, weil das Wetter so schlecht war? Die Grillabende mit Hähnchen und Salat sind ins Wasser gefallen und es gab doch wieder nur Pizza? Du möchtest gerne gesund abnehmen, bevor es in der Weihnachtszeit wieder Plätzchen, Glühwein und reichhaltige Festessen gibt? Kein Problem! Tabou B. B. Brauns afrikanisch inspirierter Ratgeber „Bauch-Design“ zeigt dir, wie’s geht – ohne Diäten, ohne tägliches Workout und, am allerwichtigsten, ohne Verzicht!Besonders jetzt, wenn Herbst und Winter langsam kommen, ist es wichtig, den Körper in Form zu halten. Denn ein starker Körper wird auch nicht so leicht krank! Du kannst abnehmen, um dein Immunsystem zu stärken und Krankheiten einfach abzuwehren.Ja! Es klingt unglaublich, aber du kannst gut und sättigend essen und trotzdem Bauchfett verlieren und -Muskeln aufbauen! Braun zeigt dir, wie. Dabei beleuchtet der Autor alle möglichen Faktoren des Essens und Abnehmens: Es geht sowohl um Punkte wie Essgewohnheiten und -zeiten, das Kauen, Fasten und die Temperatur des Essens, als auch um die Wassertemperatur beim Duschen, die Wirkung von Sonnenstrahlen und vieles, vieles mehr.Fast alle Studien und Beobachtungen belegen, dass Menschen besonders in den Industrieländern sich schlecht ernähren. Diese Studien zeigen, dass über die Hälfte der Erwachsenen in in diesen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland übergewichtig sind. 2/3 der Männer und 51% der Frauen bringen zu viele Kilos auf die Waage.Schaut man sich um, zum Beispiel am See, im Schwimmbad und so weiter, sieht man kaum noch Menschen, die keine Fettpolster oder zu mindesten einen kleinen Bauch mit sich tragen. Mit 45-50 kann man das ja auch verstehen aber besonders bei Jugendlichen und bei immer mehr Männern unter 40 wird das Übergewicht immer stärker sichtbar. Mittlerweile sind Menschen ohne Fettpolster die Ausnahme geworden. Die Welt läuft verkehrt! Es sollte doch andersherum sein.Der Titel dieses Buches soll nicht verwirren! Es geht nicht wirklich darum, das Übergewicht zu fördern und Menschen zum Fettwerden anzuleiten. Sondern es geht darum, die Menschen zu warnen und ihnen auf amüsante Weise zu zeigen, wie der Missbrauch von Essen sie dick, fett und krank machen kann.Viele Menschen beschäftigen sich sehr damit, wie sie abnehmen können, anstatt sich die folgenden Fragen zu stellen:Warum und wie habe ich zugenommen?Warum sammelt sich das ganze Fett an meinem Bauch?Wieso habe ich eine Wampe?Warum verschwinden meine Muskeln?Woher kommen diese Rettungsringe?Warum habe ich als Mann eine Brust wie eine Frau?Warum werde ich so oft krank?Wieso habe ich so einen fetten Hintern?Warum sind meine Schenkel so dick?Warum bringen meine Hungerdiäten nie was?Und warum habe ich ständig Hunger?Warum bin ich so auf Süßes fixiert?Und noch viele andere Fragen!Dabei würden allein die Antworten auf diese Fragen schon sehr dabei helfen und sogar ausreichen um abzunehmen.In diesem Buch findest du alle Antworten darauf und noch viele weitere wichtige Informationen, die du bis jetzt noch nicht in einen Zusammenhang mit Übergewicht und deinem Dickbauch gebracht hast.Wenn du dieses Buch gelesen hast, wirst du verstehen, warum es so leicht ist, sehr schnell sehr dick und fett zu werden und vor allem wirst du glücklich sein zu sehen, dass bald dein ungesunder dicker Bauch bald Vergangenheit ist, nur durch Verzicht auf Lebensmittel. Einfach das.Erhältlich bei:und bei deiner Lieblingsbuchhandlung!Der Verleger:Der aus Kamerun stammende Allround-Mehrfach-Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch, darunter Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen, Verleger, Gründer, Experte für Ernährungs-, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklungswissenschaften, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt in Darmstadt.