Es könnte der Darm sein.. // Am Anfang war der Darm

Wie sehr beeinflusst der Darm unsere Gesundheit?Der Darm beeinflusst unsere Gesundheit sehr. Denn wer einen kranken Darm hat, kann damit rechnen, dass weitere Krankheiten folgen. Oft wird zuletzt bewusst, dass die verschiedenen Beschwerden wie Diabetes, Hautkrankheiten, Demenz, Allergien, Übergewicht, Infektionen oder psychische Probleme wie Depression, Ängste, Stress oder Stimmungsprobleme auf einen kranken Darm zurückzuführen sind. Falsche Diagnosen führe dazu, dass das Leiden kein Ende nimmt. So ist es normal, dass viele Menschen ständig zum Arzt gehen, verschiedene Medikamente und Therapien eingehen und für das Probleme keine richtige Lösung zu finden.Die Heilung in einem BuchIn Afrika gibt es viele Heiltraditionen die dem Darm eine große Bedeutung zuschreiben. In der afrikanischen Medizin wird gelehrt, dass Darmbakterien unser ganzes Nervensystem beeinflussen können, und somit auch unser Gehirn mit guten oder schlechten Nachrichten manipulieren können. Sie übernehmen so also die Kontrolle über unser Denken, Handeln, unsere Persönlichkeit und über unseren Gefühlen.Dantse Dantse beschreibt uns in seinem Buch wie wichtig er für unsere Gesundheit ist und mit welchen Tipps und Tricks du einen gesunden Darm bekommst und lernst so deinen Darm auf einer ganz neuen Art und Weise kennen. Du bekommst in diesem Buch viele afrikanisch inspirierte Informationen und Erkenntnisse, die immer mehr von der Wissenschaft bestätigt werden und von denen du im Traum nicht gedacht hättest, dass sie möglich sind.Nach der Lektüre wirst du dich in deinen Darm verlieben, da die Liebe auch von dort kommt. Denn die Liebe geht wirklich durch den Magen.Du kannst das Buch außerdem über indayi.de bestellen.Oder über amazon, andere Online-Buchhandlungen oder bei deinem lokalen Buchhändler um die Ecke.