Es ist besser, mit einem Lächeln im Gesicht zu sterben, als mit Kummer im Herzen.

Vorwort „Das Lächeln“

Johnny lehnt die klassische Krebstherapie ab

Wie wird man glücklich?

Das Glücklichsein steht vor der Krankheit

Kann er den Krebs besiegen?



„Alles was du brauchst, um glücklich zu sein, ist kostenlos.“



Warum solltest du „Das Lächeln“ lesen?

Der Tod macht ihm keine Angst mehr

Ein Wunder?

Diagnose: Prostata-, Darm- und Harnblasenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Lebenszeit: höchstens noch ein Jahr, darüber sind alle besuchten Experten sich einig.Der Rechtsanwalt Johnny Mackebrandt, der bis dahin nur an rationale Dinge, nur an wissenschaftlich bewiesene Theorien, nur an die Schulmedizin glaubte, entschied sich überraschenderweise für einen außergewöhnlichen Weg, weit entfernt von der Schulmedizin: den Weg der Spiritualität.Er lehnt die vorgeschlagene Krebstherapie seiner Ärzte ab, die ihm seiner Meinung nach nur mehr Leiden zufügen und doch letztendlich seinen Tod innerhalb von einem Jahr nicht verhindern würde.Seinen einzigen Wunsch teilt er seinem Arzt mit. „Wenn ich sowieso sterben muss, möchte ich für mein Karma, für das neue Leben nach dem Tod, glücklich sterben."Wie wird aber ein Mensch wie er glücklich? Wo findet er das Glücklichsein? Und wie programmiert er es in sich, wenn er es gefunden hat?Die Suche nach Antworten auf diese Fragen lässt ihn sich mit noch tieferen Fragen befassen: nach dem Sinn seines Lebens auf der Erde, nach seiner Aufgabe auf dieser Welt. Wichtige Fragen, die er beantworten muss, um endlich glücklich zu sein.Auf der Suche nach dem Glücklichsein landet er an immer anderen Orten der Welt, an denen er unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Denkweisen, Wahrheiten, unterschiedlichem Wissen und unterschiedlicher Spiritualität trifft, die ihm helfen sollen, endlich glücklich zu sein. So trifft er eine Psychologin, einen Priester, einen Lama, einen Voodoo-Priester und schließlich einen Obdachlosen.Die Arbeit an seiner Seele ist ihm nun wichtiger als die Medikamente, und die Suche nach dem Glücklichsein lässt die schlimme Krankheit in Vergessenheit geraten.Wird er das Glücklichsein finden? Wird er nach dem Glück streben? Die Antwort darauf, ob und wie er glücklich sein wird, kommt auf eine überraschende Art und Weise, die er sich niemals vorgestellt hatte.Wird ihm diese Arbeit an seiner Seele, an seinem tiefen „Ich" helfen, den Krebs zu besiegen? Seine Lebensdauer zu verlängern? Oder wird sie gar die Krankheit verschlimmern? Hätte er doch Medikamente nehmen müssen? Was heilt den Menschen wirklich? Die Medikamente oder eine gesunde, reine Seele? Oder nur ein Lächeln? Oder alles zusammen?Ein spannender, abenteuerlicher Roman mit vielen Erkenntnissen für die eigene Entwicklung und Erforschung des „Ich", die Erforschung davon, was einem im Leben wirklich wichtig ist, für welches Ziel man wirklich im Leben kämpfen sollte und wo man das echte, bleibende Glück finden kann, weit weg vom Konsum-Glück.Finde mit diesem Buch den Sinn des Lebens und hilf dir selbst, denn ohne das Glücklichsein ist alles sinnlos.Dieses Buch soll Hoffnung machen. Es soll Menschen, die von schweren Schicksalsschlägen getroffen sind, Mut geben nicht aufzugeben.Es soll den Menschen sagen, dass es sich nicht lohnt, sich mit dem Tod zu beschäftigen, sondern mit dem Leben. Der Tod ist nur ein Teil des Lebens. Deswegen lohnt es sich, in jeglichen Situationen glücklich zu sein und dem, was wir böse Schicksalsschläge nennen, keine, bzw. wenig, Beachtung zu schenken. Stattdessen sollten wir das Leben leben und es Tag für Tag genießen.Es ist besser, mit einem Lächeln im Gesicht zu sterben, als mit Kummer im Herzen.Als Johnny den Krebs ignoriert, ihm keine Wichtigkeit schenkt und lieber an seiner Seele arbeitet und seine Lebenseinstellung und seinen Lebensstil ändert, macht ihm der Tod keine Angst mehr. Der Krebs verliert seine Macht über ihn. Vielleicht passiert doch ein Wunder?Denn Wunder gibt es wirklich, und daran sollten alle Menschen glauben. Vor allem die Menschen in den westlichen Ländern müssen wieder lernen, an sie zu glauben und sie zu erwarten. Die Erwartung, dass etwas Böses sich in etwas Gutes verwandeln kann, ist eine Heilmethode, die Menschen nutzen sollten. Der feste Glaube kann heilen. Und dieser ist kostenlos für alle, schmerzfrei und hat keine negativen Nebenwirkungen.