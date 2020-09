Es gibt keine Zufälle!/Videobeitrag

Erfahre mehr dazu in folgendem Video Dieses Buch zeigt dir erstmalig, warum Dinge um dich herum passieren und wie du mit ihnen umgehen kannst. Wie du die Möglichkeiten, Vorteile und Lösungen für deine Probleme sehen und nutzen kannst, um weiter zu kommen. Das Buch erklärt, wie man Fehler, Niederlagen, Misserfolge, Scheitern, Unglück, Abstieg, Verlust, Enttäuschungen, Mobbing, Feinde, Verletzungen, Krankheiten als Sprungbrett zum Erfolg und zum Glück einsetzt.Dieses Buch boostet dich und dein Leben. Du erhältst Ratschläge, Taktiken und Tipps, um dein Leben nachhaltig zu verändern und dich glücklich zu machen. Finde dich selbst, entdecke deine Lebensaufgabe, deinen Sinn und lebe endlich deine Träume.Dantse Dantse fordert uns auf, unseren Blick dem Guten zuzuwenden, in allen unschönen Dingen nur das Gute zu suchen und die negativen Zustände der Dinge gänzlich zu ignorieren. Wenn man dann noch versucht, nur zu sehen, was man daraus gewinnen und wie man davon profitieren kann, dann dient diese Übung allein schon der Heilung. Auch schwere Krankheiten können positive Mitteilungen sein, auch wenn es manchmal schwer ist diese zu erkennen.Unser Leben ist eine ganzheitliche Verkettung zahlreicher verschiedener Zusammenhänge. Es ist so, dass alle Situationen und Menschen, denen wir in unserem Leben begegnen, einen positiven Zweck haben. Sie haben ein häufig nicht sofort erkennbares Ziel. Später sehen wir, dass das, was passiert ist sehr nützlich für unser persönliches Wachstum ist oder war. Ja, Dinge passieren nicht umsonst. Zufälle existieren nur für Blinde und Unwissende. Dinge geschehen nicht einfach so oder ohne Grund. Selbst Gedanken kommen nicht willkürlich in unseren Kopf.Pech und Glück sind Dinge des Timings. Pech, gibt es eigentlich nicht. Glück genauso wenig. Alles, was mit dir passiert hat einen Sinn.Wir sind stets selbst die Mit-Macher und Mit-Gestalter unseres Schicksals. Was wir erreichen wollen, können wir auch erreichen. Anzunehmen, dass Dinge einfach so zufällig passieren, lernen wir meist von klein auf. Das stimmt jedoch nicht. Diese Art zu denken macht unser Leben zum Horror und zur Abhängigkeit gegenüber äußeren Umständen, ohne die Möglichkeit das eigene Schicksal verbessern zu können.Dinge passieren nicht einfach so...Entspannt, gelassen, zuversichtlich und erfolgreich durchs Leben gehen und ohne Angst, Sorgen und Stress glücklich leben!Wie das geht erfährst du in „Dinge passieren nicht einfach so…“ von Dantse Dantse.Erhältlich hier bei indayi.de Und bei Amazon Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.