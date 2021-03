Erneuter Lockdown nach den Lockerungen?

Die Regierung beschließt: Juhu, die Maßnahmen werden gelockert! Baumärkte, Buchhandlungen und der Einzelhandel wurden geöffnet - jeweils wieder mit den Personenbeschränkungen von letztem Jahr. Dafür ist es umso wichtiger, die Lockerungen nicht wieder dafür zu nutzen, die Zahlen hochzutreiben sondern das kleine Stückchen Normalität verantwortungsbewusst zu benutzen.Die Inzidenz steigt, die Mutation schreitet fort und die Impfdosen sind nicht verteilt: und jetzt? Keine Panik, ein Hoffnungsschimmer bleibt, denn bald könnten vielleicht auch Hausärzte anfangen, zu impfen. Alles würde viel schneller vorankommen und die Herdenimmunität ist bald in Sicht. Man muss sich immer vor Augen halten, dass Lockerungen ein kleiner Schritt in die Normalität bieten, aber nicht die Normalität selbst sein soll. Würde sich jeder wieder so verhalten wie vor den Lockdowns, würden wir nie aus dem Teufelskreis herauskommen und das Ende der Pandemie wäre nie in Sicht.Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Wichtigkeit von Vorsicht betont, da gesundheitspolitisch einiges schon im Grenzbereich stattfinde. Es würden genug Selbsttests zur Verfügung gestellt werden, die bestimmte Dinge mit einem negativen Ergebnis einfach gestalten können. Der Bund übernimmt die Kosten dafür. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass das jetzt auch zügig vor Ort umgesetzt werden kann", sagte Spahn. Jedes Testzentrum wisse, wo Schnelltests zu bestellen seien. Das passiere auch. "Von diesen Schnelltests sind mehr als genug da, sind verfügbar, sind einfach bestellbar."