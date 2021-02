Ernährung und ihre Wichtigkeit bei Covid-19 // Spruch des Tages 01.02.

Ernährung und ihre Wichtigkeit bei COVID-19



In seinen Büchern erklärt Dantse Dantse, wie groß der Einfluss unserer Ernährung auf den Körper ist.



Mache während der Pandemie mit dem Coronavirus (COVID-19) aus deiner Ernährung eine Priorität!





Gesunde Ernährung ist besonders wichtig, um dieses angegriffene Immunsystem gesund zu erhalten.

Soll ich warm oder kalt essen?



Knoblauch kann sehr viel.

Ingwer

Mit Ingwer, Zwiebeln, Knoblauch und scharfen Chilischoten braucht man fast keinen Arzt mehr.

Selbst wenn du virenfrei bist, beeinträchtigt COVID-19 indirekt deine Gesundheit, auch wenn du dies nicht direkt siehst. Die psychische Belastung (mit Angst, Sorge, Unsicherheit) verursacht Druck auf den Körper. Das greift unbewusst unser Immunsystem an und setzt unsere Abwehrkraft herab.Hier sind einige Schritte, die du unternehmen kannst, um dich in Zeiten von COVID-19 gesund zu ernähren und gesund zu bleiben und vielleicht somit auch eine Infektion bei dir und bei deiner Familie zu vermeiden.Wie bereite ich mein Essen zu? Worauf muss ich bei der Lebensmittel-Hygiene achten?Beachte alle Hygieneregeln.Wasche intensiv die Lebensmittel, bevor du sie verwendest. Noch gründlicher als gewohnt.Benutze nur saubere Utensilien.Auch dies trägt zur gesunden Ernährung bei.Ich esse persönlich gerne warm und die Wärme kann auch das Virus töten, es mag Hitze nicht. Aber Kaltes essen ist auch kein Problem, wenn allgemeine Hygieneregeln beachtet werden.Welche Lebensmittel werden während einer Pandemie empfohlen?Die Verwendung von diesen Kräutern und Gewürzen stärkt dein Immunsystem und somit deine Abwehr gegen die VirenFür die Ernährung ist es sehr ratsam, mindestens diese Gewürze frisch zu benutzen. Das Essen schmeckt dann nicht nur gut, sondern ist auch gesund. Zwiebeln regen die Verdauungsdrüsen an und bauen die Darmflora auf. Knoblauch ist sehr wichtig für den Körper.Das wussten die Menschen schon vor tausenden von Jahren. In Afrika wird der Knoblauch sogar als „Dopingmittel“ bezeichnet. Zusammengemischt mit Zwiebel und Ingwer hilft er sehr gut beim Abnehmen.In Westafrika und in der Karibik nutzt man die gesunde Kraft des Ingwers seit mehr als 3000 Jahren, besonders in Westafrika. Erst vor einigen Jahren entdeckte die moderne Medizin die Kraft des Ingwers, aber die Pharmaindustrie ist die Gewinnerin dieser Erkenntnisse und nicht die Menschen, denen man nicht richtig und klar erklärt, wie und was sie mit Ingwer erreichen können.Der Ingwer ist leicht scharf, wenn man ihn frisch isst und sehr würzig im Essen. Für deine Ernährung ist er also nicht nur gesundheitstechnisch gut, sondern auch für den Geschmack.Die Ingwerwurzeln regen den Appetit und den Kreislauf an, stärken den Magen und fördern die Verdauung, sie sind antibakteriell, fördern die Durchblutung, steigern die Produktion des Gallensaftes, bauen Fett im Körper ab, fördern die Lust am Sex und noch vieles mehr.Jeder kennt Ingwer, Knoblauch, Zwiebeln und Chilischoten, aber viele sind sich nicht bewusst, was sie dem Organismus tatsächlich bringen. Sie werden oft nur für den Geschmack verwendet, dabei sind diese vier Gewürze echte Nutrazeutika-Ernährungsprodukte, denen gesundheitlich relevante Effekte nachgesagt werden. Sie sind wahre Naturmedikamente, die uns – gekocht oder roh – gesund, fit und schlank halten. Roh gegessen sind sie allerdings noch schneller wirksam. Mit dieser Ernährung tust du deiner Gesundheit einen großen Gefallen! 