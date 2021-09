Erkältung? Nein, Danke! Die besten Tipps für dich

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Was erwartet unseren Leser?

Mehr dazu in unserem Buch:Ich persönlich bin seit Jahren erkältungsfrei und es ist egal, ob rund um mich herum alle Menschen krank sind oder nicht, ich werde nicht angesteckt.Du kannst so wie ich – ganzjährig, auf natürliche Weise gegen Erkältung und Grippe „geimpft sein“, nur mit diesen kleinen, aber zugleich großen Helden. Sie sind nicht nur ein mächtiger Keimbekämpfer und Immunitätsverstärker, sie halten auch die Erkältungsviren fern.Eine Erkältung und Grippe VIRAL und nicht bakteriell sind, können sie nicht mit Antibiotika behandelt werden. Selbst das moderne Arzneibuch bietet nur sehr wenig wirksame antivirale Medikamente. Diese reduzieren aber auch nur die Länge der Grippesymptome von 7 auf 6 Tagen. Und einige habe Nebenwirkungen.Darum sind sie nicht die Lösung, aber machen Pharmafirmen reich.In der Erkältung und Grippesaison hören wir oft die Ärzte sagen, dass man viel Obst und Gemüse essen soll, um dem Körper daraus Vitamine zuzufügen, welche das Immunsystem stärken sollen. Aber wem wäre schon damit geholfen? Ist das wirklich die Lösung? Helfen Obst und Gemüse überhaupt, die Erkältung abzuwenden?Ich sage dir: Nein! Das gehört zu den zahlreichen Märchen der Medizin, die wir als richtig empfinden, weil sie oft genug wiederholt und gesagt wurden. Ich kenne niemanden, der nach dem Verzehr von Paprika oder Trauben seine Halsschmerzen, Reizhusten oder Fieber besiegt hat.Viele Erkenntnisse und Kenntnisse, welche dein Arzt vor dir verbirgt, die dein Immunsystem auf hohes Schutzniveau stellenAlles über Kräuter und Gewürze, ihre Heileigenschaften, was und wie sie im Körper wirken und warum sie besser sind als Obst und GemüseAlles über Erkältung, Viren und BakterienWie und welche Kräuter sowie Gewürze das Immunsystem reparieren, schützen und heilenLeckere antivirale, antibakterielle, antioxidative Gesundheitssaucen, die Entzündungen beseitigenRezepte zur Selbstherstellung von Heilölen, Umschlägen, Kompressen, Tinkturen, die Krankheiten wie Erkältungen und all ihre Symptome bekämpfenTop Kräuter- und Gewürzrezepte, die magisch schmecken und Viren effektiv bekämpfenUnd das Beste kommt immer zum Schluss: Meine geheimen Rezepte, Schritt für Schritt erklärt, damit du nie wieder erkältet bistUnd vieles mehr„Nie wieder Erkältung! Eine Schritt-für-Schritt Anleitung von Dantse Dantse. Ein toller Ratgeber zur langfristigen GesundheitErhältlich beisowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!