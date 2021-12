Erkältung besiegen mit der Geheimwaffe

Was tun gegen Erkältung?

Die Ingwer-Impfung

Endlich ohne Erkältung

Zum Autor:

In der Erkältung- und Grippesaison hören wir oft die Ärzte sagen, dass man viel Obst und Gemüse essen soll, um daraus Vitamine dem Körper zuzufügen, die das Immunsystem stärken sollen. Aber wem würde schon damit geholfen? Ist das wirklich die Lösung? Helfen Obst und Gemüse überhaupt die Erkältung abzuwenden?Tatsächlich nein. Das gehört zu den zahlreichen Märchen in der Medizin, die wir als richtig empfinden, weil sie oft genug wiederholt und gesagt wurden. Ich kenne niemanden, der nach dem Verzehr von Paprika oder Trauben seine Halsschmerzen, Reizhusten, Fieber besiegt hat.Die echten Helden gegen diese Beschwerden siehst du jeden Tag, du benutzt sie aber oft nur, um deinem Essen einen würzigen Geschmack zu geben. Denn bestimmte Kräuter und Gewürzen, die Dantse Power Küchenkräuter und Gewürze nennt, bekämpfen Erkältungen.Mit Ingwer bist du praktisch wie geimpft gegen Erkältungen. Ingwer ist so ziemlich das beste Medikament, um wieder gesund zu werden, wenn du bereits erkältet bist. Sicherlich hast du schon mal gehört, dass Ingwer-Tee helfen soll. Dantse spricht allerdings von mehr als nur von ein bisschen Ingwer-Tee. Er nennt es eine ganze Ingwer-Kur. Das Beste bei einer Ingwer-Kur ist, dass der Körper sich mit der Zeit praktisch selbst impft. Nach einigen Jahren fängst du dir nur schwer eine Erkältung ein, auch ohne Kur mehr. Sie scheint das Immunsystem langfristig gegen Erkältungsviren zu schützen.Psst, dafür brauchst du 500-1000g Ingwer, Wasser und ggf. weitere Gewürze. Sieh am besten selbst nach, wie du vorgehen musst in Dantse Dantse’s Ratgeber „Nie wieder Erkältung“!Du erhältst jede Menge wertvolle Tipps, wie du dein Immunsystem stärken kannst, erfährst alles über die Ingwer-Kur, weitere Power-Kräuter und -Gewürze und ihre praktische Anwendungen!ist jetzt erhältlich auf:… und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen