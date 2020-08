Erektions- und Potenz-Killer/Video zum Buch

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Von Natur aus ist der Mensch nämlich kein geborener Kuhmilchtrinker, deswegen reagiert noch heute ein Großteil der Menschen mit Unverträglichkeit auf den Verzehr von Milch. Sie enthält Stoffe (Milchzucker, genannt Laktose), die ursprünglich nur von Säuglingen, die noch Muttermilch bekamen, verdaut werden konnten. Die Natur hat nicht vorgesehen, dass Menschen im Erwachsenenalter noch Milch trinken, egal ob Muttermilch oder Tiermilch. Auch Tiere trinken Milch nur, solange sie klein sind. In diesem Alter brauchen sie noch diese Östrogen-Bombe für das gesunde Wachstum.Wenn wir erwachsen geworden sind, brauchen unsere Zellen und Organe, das heißt unser Körper, diese Östrogene in dieser Menge nicht, denn fast alles in uns ist ausgewachsen. Da der Körper diese Menge nicht mehr verarbeitet kann, entsteht ein Überschuss an Östrogenen im Körper und stört das Hormonhaushalts-Gleichgewicht mit gravierenden Folgen, die wir schon kennengelernt haben. Eine dieser Folgen intensiven Milchprodukteverzehrs ist die Verweiblichung des Mannes.Getränke wie Softdrinks, kohlensäurehaltige Süßgetränke wie Cola und Limonaden, Isodrinks, Energy Drinks oder Proteindrinks, alkoholfreie Getränke, Bier und Wein können unseren Hormonhaushalt durcheinanderbringen und dazu führen, dass es mehr weibliche als männliche Hormone im Körper gibt. Besonders der Zuckergehalt der gesüßten Getränke stellt für den Körper eine richtige Belastung dar.Sämtliche Sprudelgetränke und Softdrinks, sowie Limonaden enthalten kaum wertvolle Inhaltsstoffe, aber viel zu viel Zucker, eine Menge, die den Tagesbedarf übersteigt. Bei regelmäßigem Konsum wird dieser Zucker im Körper in Fett umgewandelt, und das führt zu Übergewicht und zu Fettleibigkeit. Diese Getränke verursachen eine Erhöhung des Insulinspiegels im Blut. Das Insulin selbst hat dann über die Fettleibigkeit einen Einfluss auf die Sexualhormone.Bei einer Studie des Massachusetts General Hospital in Boston stellte man bei den teilnehmenden Männern nur zwei Stunden nach dem Verzehr von Zucker (einer Glucoselösung) ein klares Absinken des Testosteronspiegels um 25 Prozent fest.Wir essen viel zu viel Zucker. Im Schnitt verbraucht jeder Deutsche 31,3 Kilo Zucker pro Jahr.Wir essen durchschnittlich ca. 31 Teelöffel Zucker am Tag in verschiedensten Formen. Das sind mehr als 500 zusätzliche Kalorien pro Tag, ein Viertel der gesamten Tageskalorien, wenn man davon ausgeht, dass wir am Tag ca. 2000 Kalorien zu uns nehmen sollten.Säure-bildende Lebensmittel schmecken nicht in jedem Falle sauer. Lediglich deren Wirkung auf den Organismus ist sauer. Sie machen deinen Körper sauer. Ein Körper in saurem Zustand kann kaum nachhaltig eine gesunde Potenz haben. Sie sind echte Lust- und Potenzkiller.Ein übersäuerter männlicher Körper führt zwangsweise zu Erektionsschwäche, schlappem Penis, Frühejakulation, Impotenz und Lustlosigkeit.In unserem Darm, genau gesagt im Dünndarm, wird das Weißmehl (die Stärke) in reinen Zucker umgewandelt und gelangt somit sehr schnell in unsere Blutbahn. So lassen Weißmehlprodukte unseren Blutzuckerspiegel zunächst stark und sehr schnell in die Höhe steigen. Da diese Zuckerbestandteile aus Weißmehl jedoch schnell wieder verbraucht sind, sinkt der Blutzuckerspiegel wieder schnell und stark ab. Als Folge daraus haben wir schnell wieder Hunger und deswegen essen wir auch viel mehr.Es ist kein Zufall, wenn du nicht nur bei einem vollen Teller Nudeln bleibst und wenn du kurze Zeit später wieder etwas zum Essen suchst, obwohl du vielleicht schon voll bist. Das bedeutet, das Weißmehl stört den Informationsverlauf in deinem Körper und lässt dein Gehirn falsche Signale aussenden. Das Weißmehl manipuliert somit unser Gehirn.Da Weißmehl schnell vom Körper aufgenommen und verwertet wird, wird vermehrt Insulin ausgeschüttet, was dazu führt, dass die zu Zucker umgewandelte Stärke in Fett umgewandelt wird und sich im Leberbreich einlagert. Das birgt die Gefahr an einer Fettleber zu erkranken. Die große Menge an Insulin im Körper hemmt auch wiederum den Fettabbau.Bekannte Folgen von zu viel Verzehr von Mehlprodukten sind dann das Übergewicht und Folgeerkrankungen wie Krebs, Alzheimer, Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma, Gelenkschäden, Migräne, Hautproblemen, Potenzproblemen, depressive Stimmungen und weitere psychische Beschwerden und viel mehr.In Industrieländern essen Menschen bewusst oder unbewusst und vor allem indirekt tendenziell zu viel Salz. Offizielle Studien sprechen von durchschnittlich zwölf Gramm pro Tag (inoffiziell sind es aber weit mehr als 12 Gramm am Tag), doppelt so viel wie die Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Und dies hat negative Folgen für die Gesundheit.Das westliche Essen ist bekanntlich sehr süß, sehr sauer, sehr milchig, weizenreich und sehr salzig. Salz findet man in fast allen Lebensmitteln, und besonders in verarbeiteten Lebensmitteln und Fertiggerichten, die meistens eine hohe Energiedichte haben. Der Körper braucht mehr Energie und mehr Arbeit, um solche Lebensmittel zu verwerten.Wer viel Salz – und vor allem das industriell hergestellte, raffinierte Salz, das billig im Supermarkt zu kaufen ist – zu sich nimmt, trinkt auch viel mehr und oft gesüßte Getränke, die dick machen.Sie lassen den Östrogenspiegel steigen und senken gleichzeitig die Testosteronwerte, was zu Potenz- und Erektionsproblemen führen kann.Tierische Produkte sind in den seltensten Fällen komplett hormonfrei. Ein hoher Konsum von Eiern, Fleisch und Wurstwaren bedeutet deswegen eine erhöhte Hormonaufnahme.In Deutschland, wie in allen westlichen Ländern und zunehmend weltweit, werden systematisch sexuell wirkende Hormone in der Zucht von Tieren eingesetzt: Zur Steigerung der Leistung und zur Einsparung von Arbeitsaufwand.Wachstumshormone, das bedeutet Hormone zur Wachstumsbeschleunigung sind in Deutschland und in vielen europäischen Ländern verboten. Diese wirken wie Dopingmittel. Das Problem aber ist, dass unser Fleisch und unsere Fleischerzeugnisse (Dosenfleisch, Fleisch in Fertiggerichten, Burger, Tiefkühlfleisch usw.), sowie auch Tierfutter auf Fleischbasis, auch von überall aus der Welt kommen können, das heißt auch von dort, wo Wachstumshormone eingesetzt werden.In vielen Fast Food Gerichten sind nicht die natürlichen Lebensmittel vorhanden, sondern Lebensmittelersatz. Zum Beispiel Fleisch: in vielen Fertiggerichten oder Fast Food-Restaurants sieht es zwar wegen der beigemischten Chemikalien aus wie ein natürliches Fleischerzeugnis, wird aber künstlich hergestellt. So ist es auch mit Käse und Salami auf Pizza, die vermehrt künstlich sind und außerdem stark östrogenhaltig. Hackfleischbällchen von McDonald‘s schmecken so künstlich, obwohl sie aussehen, als ob sie wirklich aus 100% Fleisch bestehen würden.Auch Gerichte, die auf den Blick gesund aussehen, können sehr schädlich sein, zum Beispiel die asiatische Küche für westliche Menschen. Diese Gerichte enthalten zu viele Zusatzstoffe, zu viel Zucker, künstliche Geschmackverstärker und, und, und… Wenn man viel und oft in China Restaurants in Europa isst, kann das negative Folgen für den Mann haben. Das gleiche gilt auch für Döner oder Kebab.Die meisten Fast-Food-Ketten nutzen gehärtetes Fett. Transfette gelangen so in die Pommes, oder aber auch in Chicken Wings und sie haben einen schlechten Einfluss auf die Potenz.Transfettsäuren entstehen bei der industriellen Härtung von Ölen, wie zum Beispiel bei der Herstellung von Margarinen, Back- oder Streichfetten, aber auch beim starken Erhitzen, wie beim Frittieren. Die chemisch gehärteten Öle sind bei der Industrie beliebt: Sie können besonders stark erhitzt werden, sie halten länger und sie sind billig.Sie kleben an Zellwänden, Blutbahnen und Nerven und beeinträchtigen diese in ihrer Funktion. Sie schaden somit den Gefäßen, dem Herzen, dem Gehirn. Transfette in Currywurst, Schokolade, Keksen, Kuchen, McDonald‘s, Burgern, Pommes, Chips und Co. führen dazu, dass Arterien verkalken und Gefäße nicht mehr gut durchblutet werden. Die Folge sind Erektionsstörungen. Der Penis bekommt nicht mehr genug Blut und kann somit nicht steif werden.Weitere Potenz-Killer und Rezepte zur Potenzsteigerung findest du in K.T.N. Len’ssi’s Ratgeber „Erektions- und Potenzkiller – Iss, trink & denk dich impotent und schlapp“Das Buch erhaltet ihr hier bei indayi.deUnd hier bei Amazon.deSowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen.Warnung:Das Lesen der Bücher von K.T.N. Len’ssi kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.