Entspannung mit dem Dantselog

Was ist der Dantselog überhaupt?

Heil- und Lösungsfindungstechniken mit erstaunlichen Ergebnissen!



Eine innovative Selbstgesprächsart, die Problem lösen, Menschen beeinflussen und heilen kann.Der Dantselog ist benannt nach dem Gründer Dantse Dantse und ist aus seiner Lehre der DantseLogik entstanden, die besagt, dass– auch das, was wir Wunder oder magische Phänomene nennen –. Dantselog ist eine innovative Technik der strukturierten, bewussten und kontrollierten Selbstanweisungen in speziellen Gesprächen mit sich selbst, um ein bestimmtes gewolltes oder gewünschtes. Solche Selbstanweisungen gehen in Seele, Geist, Fleisch und Blut über und können „Wunder und Magie" hervorrufen.Die „Dantseloger", deine fiktiven Gesprächspartner, helfen dir, soziale, private, berufliche, persönliche und gesundheitliche Situationen, Interaktionen und Handlungen zu im Kopf zu simulieren, als ob diese real wären. Sie helfen dir, Probleme, Fehler, Ursachen und Gründe zu identifizieren und zu lokalisieren, Situationen zu analysieren, zu erkennen, zu verstehen, zu ver- oder aufzuarbeiten, Vorkehrungen zu treffen und am Ende Lösungen zu finden. Denn bei Dantselog geht es immer um dasDantseloge können wiefunktionieren, aber in einem bewussten Wachzustand. So helfen sie, Verdrängtes und Vergessenes weit aus den Tiefen der Kindheit wieder ins Gedächtnis zu holen.Das Beste für dich ist, dass Dantselog mit allen anderen Therapiemethoden, wie zum Beispiel der schulischen und alternativen Medizin oder den verschiedenen Psychotherapien, kompatibel ist, so dass du diese nicht für Dantselog aufgeben musst. Immer mehr Ärzte und Psychologe nehmen Kontakt zum Autor auf, um diese Methode für ihre Arbeit zu erlernen.Dantselog hilft dir, dir Zeit für dich zu nehmen, um denherzustellen. Dantselog führt zu mehrim Kontakt mit dir selbst. Du lernst, dich selbst besser kennen, dich so zu, wie du bist. Das stärkt deineund dein. Du wirst selbstbewusster und sicherer.Der Dantselog enthält auch viele, die durch die Methode von Dantse Dantse zu stande gekommen sind.Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.