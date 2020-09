Energievampire – Die Blutsauger unter uns

Edward Cullen und die Vielzahl an anderen Vampiren, die Bücher, Serien und Filme zuhauf bevölkern, mögen nichts weiter als Fantasiegestalten sein, dennoch leben zahlreiche Vampire versteckt in unserer Gesellschaft und richten großen Schaden an.Zwischenmenschliche Beziehungen sind durch verschiedenste Machtstrukturen geprägt, welche das Verhältnis zwischen den einzelnen Parteien prägt. Freundschaften, Eltern-Kind-Beziehungen und sogar Arbeitsbeziehungen können positiv sein und alle Beteiligten bereichern. Sie können jedoch auch sehr negativ sein. Zum Beispiel, wenn eine Person eine andere als Energiequelle missbraucht und ihr so großen Schaden zufügt. Energievampire entziehen ihren Opfern ihre Lebensenergie und nutzen diese für sich selbst. Weil sie sich meist hinter einer Fassade falscher Zuneigung und gespieltem Wohlwollen verstecken, sind sie schwer zu erkennen und noch schwerer unschädlich zu machen. Die Opfer erkennen ihre Situation als Opfer oft gar nicht. Selbst wenn, können sie sich in der Regel nicht selbst aus den Fängen des Vampirs befreien. Darum ist es sehr wichtig, Energievampire frühzeitig zu erkennen und unschädlich zu machen.Dieser Ratgeber deckt die erschreckenden Vorgehensweisen und Verschleierungsmethoden von Energievampiren in Familie, Freundeskreis und Staat auf. Er gibt dir eine detaillierte Anleitung, wie du am besten vorgehst, um Vampire zu besiegen und Opfer zu befreien. Besonders wichtig ist hierbei, die Stimme deiner Intuition wahrnehmen zu können. Als Vampirjäger läufst du Gefahr, selbst zum Vampir oder zum Opfer zu werden. Vampire sind Meister der Täuschung. Sie werden versuchen einen unzulänglich vorbereiteten und manipulierbaren Vampirjäger in ihr System einzubinden, um ihn unschädlich zu machen. Damit dir dies nicht passiert, solltest du dich der Arbeit der Opferbefreiung nur mit reichlich Hilfe anderer Menschen und extensivem Wissen über Vampire und vampirische Systeme annehmen. Das nötige Wissen, sowie eine step-by-step Anleitung, eingeteilt in vier Phasen, ist in diesem Buch zusammengefasst und ermöglicht dir so, vampirische Systeme zu erkennen und gezielt zu zerstören.Vampirismus muss als System oder Zustand verstanden werden, in dem Menschen indirekt ihrer Lebenskraft beraubt werden. Man darf es allerdings nicht mit Lebenskraftaustausch oder bewusster Kraftabgabe verwechseln - wie es beispielweise bei Eltern der Fall ist, die sich liebevoll um ihre Kinder kümmern, auch wenn es schwierig ist, oder wie zum Beispiel ein Freiwilliger unentgeltlich seine Zeit und Kraft für Benachteiligte investiert. Raub ist im Vampirismus als gewaltsame oder listige Übertragung von Lebenskraft zu verstehen, wobei heute in der Zeit der Aufklärung und des Materialismus keine Gewalt mehr angewendet wird, sondern nur noch List. Der Vampir ist also jemand, der aufgrund von speziellem Wissen oder einer Taktik Leben klaut, ohne Spuren zu hinterlassen.Willst du mehr über modernen Vampirismus erfahren? Dann kaufe das Buch „Moderner Vampirismus – Energieraub von Mensch zu Mensch“ von Chouatat Dantse Rostand.Erhältlich hier bei indayi.de Und bei Amazon Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook Das Lesen der Bücher von Chouatat Dantse Rostand kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.