Endlich leben ohne Grippe - wie ich: immun gegen Ansteckung, auch wenn alle um mich herum krank sind, ohne Medikamente und Impfungen

Ansteckungsresistent kannst du auch werden, so wie ich. Dein narrensicherer Leitfaden zur Behandlung und Vorbeugung von Grippe, Erkältung und Schnupfen.Ich bin tatsächlich gegen Grippe und Erkältung resistent geworden. Früher war ich sehr anfällig und litt enorm unter Grippe und Erkältung. Nun besiege ich seit Jahren diese Krankheiten und bin frei davon, auch wenn um mich herum alle krank sind.Nie wieder Influenza, Erkältung, Schnupfen und ihre Symptome ist kein Werbeslogan. Es ist es Realität, die ich erlebt habe, mein Umfeld auch, meine Klienten auch. Jetzt bist du dranIch zeige dir in diesem Buch, wie es geht, wie ich es im Laufe der Jahre mit sehr guten Rezepten erschafft habe, gesund zu bleiben. Diese Rezepte halten dich in der Grippesaison fit und wenn du schon erkrankt bist, kannst du die Krankheit sehr schnell mit sehr wenigen Symptomen heilen. Zu Ende ist die Zeit, in der du dich über Halsschmerzen, Kopfschmerzen, verstopfte Nase, Fieber beklagt hast. Du brauchst keine Schmerztabletten, keine Impfungen, keine Medikamente, die alle ihre Nebenwirkungen und Gefahren haben.Dieses Wissen hier in diesem Buch ist eine ANLEITUNG SCHRITT FÜR SCHRITT FÜR EIN LEBEN OHNE INFLUENZA, ERKÄLTUNG, SCHNUPFEN und OHNE MEDIKAMENTE UND IMPFUNG - NUR MIT KÜCHENKRÄUTERN UND GEWÜRZENBibliographische AngabenErscheinungsdatum 10.11.2020 bei indayi edition. ISBN Softcover 978-3-948721-63-3, ISBN Hardcover 978-3-948721-64-0, Taschenbuch, ca. 430 Seiten, 29,99 € - 34,99 €. Auch erhältlich als E-Book.Bei Interesse senden wir Ihnen sehr gerne ein Rezensionsexemplar zu, auch schnell als pdf oder epub per E-Mail.Über den Autor Dantse DantseDer Autor Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner und Vater von fünf Kindern. Er hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Stress, Burnout, Spiritualität, Gesundheit, beruflicher Erfolg, Kindererziehung, Partnerschaft, Sexualität, Liebe und Glück – das sind nur einige Themen, zu denen der Coach und Erfolgsautor Dantse Dantse in den letzten Jahren erfolgreich Bücher veröffentlicht hat.Seit 2015 ist Dantse Dantse auch Verleger. Mit seinem Verlag indayi edition will er einen Akzent setzen: Menschen mit Migrationshintergrund und besonders jungen afrikanischen Autoren die Möglichkeit geben, mit ihren Büchern das deutsche Publikum zu begeistern. Ferner soll indayi edition eine wichtige Rolle für die Integration spielen und durch die deutsche Sprache die Menschen zusammenbringen.Über indayi editionindayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern.