Eine Einstellung, die die Gesundheit fördert

Viele Menschen leiden unter Ängsten, Stress, Essstörungen oder an Stimmungsproblemen bis hin zu Depressionen. Migräne, Kopfschmerzen, ständige Erkältungen und andere Infektionen sind Volksleiden. Schon allein mit einer Darmsanierung und eine Ernährungsumstellung kann man seine körperliche und seelische Gesundheit zurück-gewinnen und sichern. Wie kann man durch eine positive mentale Einstellung die Gesundheit fördern? Das wird im Kapitel „Die Formel der inneren geistigen Einstellung – Das magische DantseLogik Erfolgsgesetz für eine positive mentale Einstellung“ näher erklärt.Er meint: „Es gibt eine höhere Macht, die alles daran setzt, dass es einem gut geht“. Für ihn ist das der christliche Gott, aber je nach Religion oder Glauben kann das für jeden etwas anderes sein. Diese innerliche mentale Annahme, dass eine höhere Macht gibt, ist das Beste, was man für sich tun kann. Sie hilft, das eigene Leben zu erleichtern, und macht es möglich, ohne, bzw. mit wenig, Angst und Sorge zu leben.Außerdem hilft es, eine aktive mentale Einstellung zu besitzen. Eine aktive mentale Einstellung hilft Lösungen zu finden, bringt Frieden und beseitigt Angst und Sorgen. Außerdem lindert sie Druck und Blockaden und stimmt einen zuversichtlich und selbstbewusst. Dantses betont dabei die Aussage: „Freiheit und Liebe sind die größte Güte, die Gott uns gratis (aber nicht umsonst) gegeben hat.“„Alles und alle um mich herum und in mir tragen dazu bei, dass ich mein Ziel erfolgreich erreiche und glücklich bin. Alles, was mir passiert, trägt zu meiner Gesundheit, Befreiung, Freiheit, meinem Erfolg und Glücklichsein bei. So war es immer gewesen, so ist es immer geplant worden, auch diesmal wird es so sein, so wird es geschehen, so ist es geschehen, so sei es. Danke!“. Diese Formel ist das A und O, jeder sollte daran glauben und festhalten.Alles Unglück, das einem widerfährt und die Schwierigkeiten, mit den man zu kämpfen hat, können im Endschluss immer als etwas Positives aufgefasst werden. Nur durch die eigene Deutung werden Schwierigkeiten zu etwas Negativem. Ein Mensch mit einer solchen Einstellung kann aus jeder Situation nur als Gewinner hervorgehen. Auch er wird wie alle anderen Menschen, mit Schwierigkeiten konfrontiert. Aber sie können ihm keine Angst mehr einjagen oder Energie entziehen. Im Gegenteil, ein Mensch mit einer solchen Einstellung geht aus Notsituationen gestärkt und mit neuer Kraft hervor.Zuletzt gibt Dantse einem Folgendes mit: „Jedes Mal, wenn du unsicher bist, wenn du zweifelst, wenn etwas dir Angst und Sorge macht, wenn etwas Schmerzhaftes passiert, wenn du krank bist, wenn du gemobbt wirst, wenn ein „Unglück“ passiert, wenn du eine „Niederlage“ erleidest, wenn du scheiterst oder versagst oder wenn du verlassen bist, sage dir einfach dieses Erfolgsgesetz auf und glaube fest daran und du wirst sehen, was mit dir passiert.“Je mehr Medikamente man nimmt und je öfter man zum Arzt geht, desto öfter wird man krank. Oft wird man sogar schlimmer krank als beim letzten Mal! Doch es gibt eine Möglichkeit, diesen Teufelskreis stoppen – mit einem gesunden, vitalen und leistungsfähigen Darm! Erfahre mehr, wie Du deine Gesundheit durch eine Darmsanierung stärken kannst im Buch „Darm Power – Verliebt in den Darm“ von Dantse Dantse.Das Buch gibt es bei indayi.de Auch bei Amazon sowie in allen Online-Shops, tolino-Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.