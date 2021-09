Ein Leben ohne Medikamente! Nein zur Pharmaindustrie

Es gibt immer eine Ursache

Natürlich ist es einfach, bei Kopfschmerzen eine Tablette oder andere Medikamente zu nehmen. Es ist selbstverständlich, dass bei starken Kopfschmerzen der Griff in die Medikamentenkiste stattfindet, denn man möchte ja seine Kopfschmerzen los werden. Aber man sollte sich auf jeden Fall Gedanken machen woher die Schmerzen kommen und was der Ursprung der Schmerzen ist. Schmerzen sind ein Signal von unserem Körper. Das Signal möchte und damit sagen, dass etwas nicht stimmt. In solch einem Fall sollte man unbedingt auf seinen Körper hören und sich die Frage stellen was der Grund sein könnte. Man sollte auf jeden Fall check ups beim Arzt durchführen und sich testen lassen.Zu einem gesunden Körper gehören auch gesunde Lebensmittel. Stärke dich mit Vitaminen, Ballaststoffen und gesunden Fetten. Dein Körper braucht gute Ernährung. Er zeigt dir mit der Zeit, wie sehr er davon profitiert. In kürzester Zeit hören deine Schmerzen auf und du musst nicht mehr zu Medikamente greifen.