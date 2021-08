Ein Heilmittel gegen Covid-19 Symptome! // Spruch des Tages 16.08.21

Es ist schon lange bekannt, dass ein gutes Immunsystem einen Schutz gegen Covid-19 bieten kann. Wer vom gesunden Immunsystem redet, denkt auch an gesunde Ernährung. Das bedeutet auch, und das ist sehr wichtig, auf Gift und entzündungsfördernde Lebensmittel wie Weißmehl, Pizza, Nudel, Zucker, Cola, Industrie-Käse und andere Milchprodukte sowie verarbeitete Fleischprodukte zu verzichten oder stark zu reduzieren. Sie zerstören regelrecht jegliche Abwehr des Körpers, perforieren ihn und machen ihn durchlässig gegen Viren. Nicht umsonst sind in Ländern, wo diese Ernährungsstil Mode ist, mehr Menschen infiziert. Sicherheitsabstand, Mundschutz und weniger Kontakte tragen auch dazu bei, sich vor der Infektion zu schützen.Hat man jedoch das Covid-19 Virus eingefangen, geht die Welt nicht unter. Meistens geschieht alles, wie eine normale Grippe. Wer noch seine Chance erhöhen will, die Symptomen schnell loszuwerden und einen schwerwiegenden Verlauf und auch die Nachfolgen zu vermieden, sollte an Ingwer denken. Ingwer spielt offenbar eine entscheidende Rolle bei der Schwere des Verlaufs. Zu diesem Ergebnis kommt unter andere die Beobachtung und Analyse aus Afrika (der Kontinent mit den wenigsten Infizierten und Toten, wo kaum Abstandsregel und Mundschutz-Verordnungen existieren und Menschen ganz normal leben) und die des Gesundheitsbuchautors und Wissenslehrers Dantse mit seiner Tinktur aus Ingwer.Dantse Dantse, der als Vision, eine Gesundheit ohne Chemie und über 100 Bücher über die Gesundheit und Ernährung veröffentlich hat, hat in den letzten Monaten mehrere Menschen, die nach ihrer Infektion sein Buch gekauft haben und bei ihm Rat gesucht haben, mit seinem Wissen geholfen. Diese Ingwer-Tinktur aus Dantse Dantses Buch „Gut gerüstet gegen Covid-19!“ half fast all dieser Menschen. Die meisten können nach nur zwei Tagen wieder fit werden. Den Geschmackverlust war wenig oder kaum Existent. Andere Symptome waren sehr mild und verschwanden bei vielen nach nur zwei Tagen.Die Natur kann uns helfen. Unsere Lebensmittelwahl ist genauso wichtig und sogar wichtiger als eine Impfung. Impfungen sollten niemals die gesunde Ernährung ersetzen. Dank dieser werden auch mögliche Nebenwirkungen der Covid-19 – Impfung gut bekämpft. Dabei spielen die Kräuter und Gewürze eine wichtige Rolle. Bleib gesund.GUT GERÜSTET GEGEN COVID-19! Das Immunsystem kann sich erfolgreich natürlich wehren mit diesen Power-Küchenkräutern und Gewürzen ohne Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel – wie in Afrika – So schützt du dich vor Coronavirus, vor Reinfektionen und vermeidest schwere SymptomenErhältlich beisowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen.Der Autor: