Ein glücklicher Darm dank Haferbrei // Spruch des Tages 29.10.21

Dass Haferbrei gesund ist, wissen wir alle. Haferbrei ist für ihren guten Ruf und Wirkung auf der ganzen Welt bekannt. Wir kennen es alle aus der Kindheit – eine schöne Portion Haferbrei mit Milch, Zimt und Obst. Variante gibt es viele. Mit Hafermilch, mit Kuhmilch, mit Zucker, ohne Zucker, mit Obst, mit Nüssen – je nach Lust und Laune. Haferbrei ist eine perfekte Frühstücksvariante. Es schmeckt nicht nur lecker, es hat auch viele wichtige Nährstoffe. Haferbrei auch unter den Namen „Oatmeal“ oder „Porridge“ bekannt, ist ein Powerfood. Wie du es verzehrst ist ganz dir überlassen. Wieso aber plötzlich die Rede über Haferbrei? Na, weil es heute den 29.10.21 den Tag des Haferbreis gibt!

Die Macht und Einfluss der Ernährung

Ein gesunder Darm heißt ein gesunder Körper

Möchtest du mehr erfahren?

Eine gesunde, ausgewogene Ernährung kann sehr viel ausmachen. Es beeinflusst hauptsächlich den Darm und somit auch die Psyche. Die Macht einer guten Ernährung hat sehr ausführlich der Autor und Verleger Dantse Dantse in seinem Ratgeber „Liebe deinen Darm: die Heilungsfabrik für Körper, Psyche und Geist" beschrieben. Die Lebensmitteln die wir zu sich jeden Tag nehmen haben eine Bedeutung. Manchmal soviel reicht – einfach eine gesunde Ernährung, um Krankheiten vorzubeugen und den Darm gesund und glücklich zu halten. Der Autor macht drauf aufmerksam, wie wichtig die Rolle des Darmes ist und wie ein gesunder Darm funktioniert. Kümmere dich um deinen Darm richtig und schenke ihm ein bisschen Liebe.Viele Menschen leiden unter körperlichen Beschwerden wie Hautkrankheiten, Diabetes, Demenz, Allergien, Übergewicht, Pilzinfektionen, Migräne oder auch unter psychischen Beschwerden wie Ängste, Stress, Essstörungen oder Stimmungsproblemen bis hin zu Depressionen und wissen nicht, dass die Ursache dafür im Darm liegt. Mit einer Darmsanierung und der gezielten Zufuhr bestimmter Lebensmittel durch eine Ernährungsumstellung kannst du deine körperliche und seelische Gesundheit zurückgewinnen und langfristig sichern – und das alles ganz einfach und in wenigen Schritten.