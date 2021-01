Du trägst die Verantwortung für deine Gesundheit. //Spruch des Tages 6.1.21

Die Menschen entscheiden selbst, inwiefern sie ihre Gesundheit beeinflussen wollen.

Löse dich von dem Pillen-Paradox

Kräuter sind die Retter deiner Gesundheit

Denn die Natur bist du, sie ist in dir und du bist die Natur.

Erfahrt hier mehr darüber was ihr Gutes für euer Immunsystem tun könnt!

Zum ganzen Beitrag geht es hier: https://indayi.de/du-traegst-die-verantwortung-fue... Jetzt mit dem neuen Jahr haben viele sich die Vorsätze genommen fitter zu werden, etwas für ihren Körper und ihr Immunsystem zu tun. Und das ist wunderbar! Häufig haben viele das Gefühl, dass ihre Gesundheit etwas ist, dass außerhalb ihres Beeinflussungsbereichs liegt, dass sie sie nicht beeinflussen können. Dass sie sich von diesem Gedanken verabschieden, will Dantse Dantse in diesem Buch bewirken. Vielen Krankheiten oder Beschwerden kann durch einfache Veränderungen im Lebensstil und in der Lebensumwelt vorgebeugt werden.Sich zu informieren und Wissen aufzunehmen für ein gesünderes Leben ist eine bewusste Entscheidung. Eine bewusste Entscheidung für sich selbst zu sorgen und seinem Körper etwas Gutes zu tun. Wissen hilft uns uns aus unserer Ohnmacht zu befreien und uns darüber klar werden zu lassen, was wir persönlich für unsere Gesundheit und unser Immunsystem tun können. Jeder Mensch sollte sich darüber im Klaren sein und sich dafür sensibilisieren lassen, wie sehr das, was wir essen und tun unsere Gesundheit bestimmt.Es ist doch seltsam. Je mehr Pillen wir nehmen, je häufiger wir den Arzt aufsuchen, desto häufiger scheinen wir krank zu werden. Das kann doch eigentlich nicht sein. Allerdings liegt es daran, dass wir aufhören mitzudenken. Viele Glauben, dass ihre Probleme mit einem Arztbesuch gelöst seien und, dass Pillen die einzige Möglichkeit wären den Weg zu ganzer Gesundheit und einem starken Immunsystem zu finden. Die Maßnahmen, die man selbst ergreifen kann , um vielen Krankheiten vorzubeugen werden dabei ignoriert. Dabei können viele der häufigsten Krankheiten; wie Bluthochdruck, ein hoher Cholesterinspiegel und Kopfschmerzen; durch einen gesunden Lebensstil und die richtige Ernährung vermieden werden.Viele nutzen Kräuter als aromatische Geschmacksverstärker beim Kochen, die wenigsten wissen jedoch über ihre heilenden und positiven Effekte Bescheid. Diese Aspekte sind in Vergessenheit gerückt, obwohl Kräuter überall in unserem Alltag vorkommen. Selbst unsere Medikamente, die unser Immunsystem stärken sollen, basieren häufig auf Kräutern und pflanzlichen Stoffen und ihren Verbindungen.Dabei sind fünf Gewürze ein Muss, wenn man gesund bleiben möchte: Ingwer, Knoblauch, Zwiebel, Chili und auch Kurkuma. Wenn man diese Kräuter in ausreichenden Mengen zu sich nimmt wird es nicht lange dauern, bis man positive Effekte wahrnimmt. Mehr Vitalität, Mehr Gesundheit, Mehr Lust, Mehr Stimmung und ein stärkeres Immunsystem… außerdem erhält mein ein unglaublich gut schmeckendes Gericht.Wer sich mit natürlichen Lebensmitteln und Ernährungsweisen auseinander setzt lernt sich selber wieder besser kennen, lernt auf seinen Körper zu hören und ihm zu vertrauen. Und Wer sich gut kennt und sich gut versteht, lebt gesünder, glücklicher und friedlicher, so sagt es ein afrikanisches Sprichwort.STARKES IMMUN MIT DEN HELDEN, OHNE MEDIKAMENTE – die Magie der Küchenkräuter und Gewürze für eine starke und gesunde Abwehrkraft. Sie, und nicht Obst und Gemüse schützen, heilen, reparieren am schnellsten und effektivsten das Immunsystem und wehren so am wirksamsten Viren und Bakterien abErhältlich beiundsowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen.Folge uns auch aufundDas Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch uvm. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und aus seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!Sein unverwechselbarer Schreibstil ist sein Erkennungsmerkmal, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern.