Die Wichtigkeit von regionalen Waren

Lieber auf importierte Waren verzichten und die regionalen Händler und Bauern unterstützen

Viele Supermärkte wie Rewe oder Edeka haben es bereits eingeführt: Eine extra Abteilung mit regionalen Gütern. Es ist wichtig, zu verstehen, weshalb man saisonale und regionale Produkte den eingeflogenen Waren vorziehen sollte.



Nachhaltigkeit und Support

Fairer Import

Daheim anbauen

7 Gründe für regionale Lebensmittel

https://www.einfachbewusst.de/2013/11/warum-region...">Quelle der Liste

Bauern, Bäcker, Landwirte der Umgebung: Es lohnt sich, sie zu unterstützen. Ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln wird über die Jahre immer wichtiger.Man muss natürlich bedenken, dass nicht jeder Bürger die nötigen Mittel hat, faire Preise regelmäßig zu bezahlen und dann doch zu günstigen, importierten Mitteln greift. Doch selbst ab und zu darauf zu achten, auf regionale Produkte zurückzugreifen, unterstützt die zuständigen Menschen und die Umwelt.Zum einen wird weniger importiert, was ökologisch einen großen Unterschied macht. Fleisch, was man bei einem lokalen Metzger kauft, kann man in seinem Ursprung und Haltung zurückverfolgen. Die Informationspolitik ist bei lokalen Händlern viel transparenter - der Obst- oder Gemüsehändler kann dir genau sagen, woher seine Waren kommen. Der Kontakt und die Nähe zum "Erzeuger" spielt eine große Rolle für viele, die auf regionale Mittel zurückgreifen.Es ist nicht verwerflich, Lebensmittel aus Spanien, Griechenland oder sonst woher zu kaufen. Aber wenn man im Sommer die Möglichkeit hat, sollte man eher Erdbeere und Spargel der Saison bei einem regionalen Händler kaufen. Wenn in Supermärkten keine Information vorliegt, woher die Produkte kommen, würde ich sie auch überhaupt nicht kaufen. Transparenz ist hierbei sehr wichtig, doch das ist in Deutschland und anderen europäischen Ländern ja auch oft gegeben.Das Problem bei ausländischen Produkten ist, dass man nicht weiß, wie die Bedingungen in Arbeit und Ernte waren und ob die Arbeiter einen anständigen Lohn erhalten. Ausbeutung sollte man nicht unterstützen. Trotzdem ist über die Jahre das Bewusstsein für faire Lebensmittel gewachsen und wird auch in den nächsten Jahren ein großes Thema werden.Wie wäre es denn eigentlich mit einem eigenen kleinen Anbau? Eine Ecke im Garten oder dem Balkon, wo du selbst deine eigenen Kräuter oder Gemüse anpflanzt. Mit dem eigenen Pflanzen stärkst du umso mehr das Bewusstsein für Lebensmittel.Doch warum genau sollte man saisonale Produkte aus der Region bevorzugen? Die folgenden Gründe gelten für Obst, Gemüse und Küchenkräuter, eingeschränkt auch für andere Lebensmittel wie Getränke und Getreideprodukte:Umweltschonend, da die Transportwege kurz sind, was zudem das Verkehrsaufkommen auf den Straßen reduziert. Lebensmittel, die mit dem Flugzeug transportiert werden, weisen eine besonders schlechte Ökobilanz auf.Geschmacklich gut, weil die Pflanzen voll ausreifen können und erntefrisch verkauft werden.Durch die volle Reife sind die Lebensmittel vitalstoffreich und gesund.Qualität und Kontrolle durch den Kontakt zwischen Erzeugern und Verbrauchern.Günstig im Preis, oft sogar günstiger als Importware.Regionalität schafft Identität. Man beißt nicht in ein anonymes Produkt vom Ende der Welt, sondern in einen Apfel von der Streuobstwiese gleich um die Ecke.Stärkung der regionalen Wirtschaft und Erhalt von Arbeitsplätzen.Der Besuch auf dem Markt oder ein Einkauf in der Regional-Ecke im Supermarkt lohnt sich!

Über den Verlag:

